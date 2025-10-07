El huracán Priscilla avanza por el Pacífico y amenaza a México

Los vientos podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h en las costas de Jalisco y Colima, con oleaje de hasta seis metros. En las costas de Michoacán, las olas podrían llegar a cuatro metros, y entre dos y tres metros en Baja California, Nayarit y el sur de Sinaloa.

Por otro lado, la temporada de huracanes para el océano Atlántico este 2025, se espera sea de una alta actividad.

Autoridades de México mantienen la vigilancia

El SMN y el NHC mantienen una zona de vigilancia por tormenta tropical desde Punta San Telmo (Michoacán) hasta Punta Mita (Nayarit). En estas regiones, las lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves y caída de árboles, además de daños en estructuras ligeras.

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a evitar actividades marítimas y seguir los reportes oficiales de la Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes.

El centro del huracán Priscilla continuará desplazándose paralelo a la costa del Pacífico mexicano durante los próximos días, con posible acercamiento a Baja California Sur hacia mediados de semana, según el pronóstico del NHC.