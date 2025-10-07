Inicio México México
Alerta meteorológica

El huracán Priscilla avanza por el Pacífico y amenaza a México

El huracán Priscilla avanza por el Pacífico y amenaza con lluvias, vientos y oleaje intenso en varios estados de México

Por UNO
Fuerte oleaje en el balneario de Salina Cruz en Oaxaca en México (Archivo). Crédito: EFE/ Luis Villalobos.

Fuerte oleaje en el balneario de Salina Cruz en Oaxaca en México (Archivo). Crédito: EFE/ Luis Villalobos.

El huracán Priscilla continúa ganando fuerza frente a las costas del Pacífico mexicano, poniendo en alerta a varios estados del suroeste de México. El fenómeno provoca lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Priscilla podría alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en los próximos dos días, antes de comenzar a debilitarse hacia mediados de semana.

huracan priscilla méxico
Recorrido del hurac&aacute;n Priscilla en la costa del Pac&iacute;fico frente a M&eacute;xico. Cr&eacute;dito: NHC.

Recorrido del huracán Priscilla en la costa del Pacífico frente a México. Crédito: NHC.

Estados bajo riesgo por lluvias y oleaje en el Pacífico

Las bandas nubosas del huracán Priscilla generan lluvias de entre 75 y 150 milímetros en Colima, el este y la costa de Jalisco, mientras que se prevén precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Baja California Sur, el sur de Sinaloa, Nayarit, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero.

Los vientos podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h en las costas de Jalisco y Colima, con oleaje de hasta seis metros. En las costas de Michoacán, las olas podrían llegar a cuatro metros, y entre dos y tres metros en Baja California, Nayarit y el sur de Sinaloa.

Por otro lado, la temporada de huracanes para el océano Atlántico este 2025, se espera sea de una alta actividad.

Autoridades de México mantienen la vigilancia

El SMN y el NHC mantienen una zona de vigilancia por tormenta tropical desde Punta San Telmo (Michoacán) hasta Punta Mita (Nayarit). En estas regiones, las lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves y caída de árboles, además de daños en estructuras ligeras.

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a evitar actividades marítimas y seguir los reportes oficiales de la Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes.

El centro del huracán Priscilla continuará desplazándose paralelo a la costa del Pacífico mexicano durante los próximos días, con posible acercamiento a Baja California Sur hacia mediados de semana, según el pronóstico del NHC.

Temas relacionados:

Te puede interesar