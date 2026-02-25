La presidenta de México garantizó que "no habrá riesgos" para el Mundial 2026 en Jalisco

La mandataria expresó su expectativa de que en las próximas horas “se normalice toda la actividad” en la región y destacó el refuerzo de la presencia de fuerzas de seguridad en Jalisco y en algunas zonas del vecino estado de Michoacán.

Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Jalisco espera tres millones de visitantes

Autoridades locales informaron que se espera la llegada de cerca de 3 millones de turistas durante el Mundial, que comenzará en junio de 2026 y será organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá.

Estos son los partidos programados en Guadalajara:

11 de junio: Corea del Sur vs. ganador de la repesca europea.

Corea del Sur vs. ganador de la repesca europea. 18 de junio: México vs. Corea del Sur.

México vs. Corea del Sur. 23 de junio: Colombia vs. ganador de la repesca intercontinental.

Colombia vs. ganador de la repesca intercontinental. 26 de junio: Uruguay vs. España.

México, sede mundialista por tercera vez

Esta será la tercera vez que México organice una Copa del Mundo, tras haber sido anfitrión en Copa Mundial de la FIFA 1970 y en Copa Mundial de la FIFA 1986, consolidándose como uno de los países con mayor tradición en la organización del certamen.

En este contexto, el gobierno federal busca transmitir tranquilidad tanto a las delegaciones como a los visitantes internacionales, en medio de un escenario de seguridad sensible tras la caída de uno de los líderes criminales más buscados del país.