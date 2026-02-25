La presidenta de México garantizó que "no habrá riesgos" para el Mundial 2026 en Jalisco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que están dadas “todas las garantías” para la realización del Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estado de Jalisco, que será sede de cuatro partidos del torneo, luego de la ola de violencia que se desató tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
“No hay riesgos”, respondió escuetamente la mandataria al ser consultada por la situación en Jalisco, cuya capital, Guadalajara, albergará cuatro encuentros de la cita mundialista, incluyendo el partido del 18 de junio entre México y Corea del Sur por el Grupo A.
“No hay ningún riesgo” para turistas y delegaciones
Ante preguntas sobre la seguridad de los turistas que llegarán al país, Sheinbaum afirmó que “no hay ningún riesgo”, sin brindar mayores detalles sobre la logística específica del torneo. Según la Agencia Noticias Argentinas, la presidenta señaló además que disminuyó la cantidad de incidentes registrados tras el operativo en el que fuerzas especiales localizaron y abatieron al capo del CJNG.
La mandataria expresó su expectativa de que en las próximas horas “se normalice toda la actividad” en la región y destacó el refuerzo de la presencia de fuerzas de seguridad en Jalisco y en algunas zonas del vecino estado de Michoacán.
Jalisco espera tres millones de visitantes
Autoridades locales informaron que se espera la llegada de cerca de 3 millones de turistas durante el Mundial, que comenzará en junio de 2026 y será organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá.
Estos son los partidos programados en Guadalajara:
- 11 de junio: Corea del Sur vs. ganador de la repesca europea.
- 18 de junio: México vs. Corea del Sur.
- 23 de junio: Colombia vs. ganador de la repesca intercontinental.
- 26 de junio: Uruguay vs. España.
México, sede mundialista por tercera vez
Esta será la tercera vez que México organice una Copa del Mundo, tras haber sido anfitrión en Copa Mundial de la FIFA 1970 y en Copa Mundial de la FIFA 1986, consolidándose como uno de los países con mayor tradición en la organización del certamen.
En este contexto, el gobierno federal busca transmitir tranquilidad tanto a las delegaciones como a los visitantes internacionales, en medio de un escenario de seguridad sensible tras la caída de uno de los líderes criminales más buscados del país.