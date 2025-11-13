La OTAN impulsa un nuevo paquete de ayuda a Ucrania con armas de Estados Unidos

ucrania armas estados unidos efe 1 El secretario de la Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth y el ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakkanen, en una reunión de la OTAN sobre Ucrania el pasado octubre en Bruselas (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Olivier Hoslet.

Compromiso conjunto de los países nórdicos

El acuerdo fue firmado en Helsinki por los ministros de Defensa de Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Letonia y Lituania, junto a la ministra de Exteriores de Islandia.

En una declaración conjunta, el grupo reafirmó su compromiso con un apoyo militar a Ucrania “duradero, predecible y coordinado”.

Los ministros destacaron que la seguridad de Ucrania es esencial para la estabilidad europea y que la agresión rusa representa “una amenaza a largo plazo para la comunidad transatlántica y el orden internacional. El futuro de Europa y nuestra propia seguridad dependen de que Ucrania no caiga”, afirmaron en el comunicado.

Un mensaje firme desde la OTAN hacia Moscú

La iniciativa, respaldada por la OTAN y armada con tecnología de Estados Unidos, busca mostrar unidad entre los aliados frente a Rusia. Estados Unidos y sus aliados europeos consolidan una cooperación que redefine el equilibrio militar en el continente.

Para los analistas, este paquete militar no solo fortalece la defensa ucraniana, sino que envía un mensaje claro al Kremlin: el apoyo occidental seguirá firme el tiempo que sea necesario.