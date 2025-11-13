La OTAN impulsa un nuevo paquete de ayuda a Ucrania con armas de Estados Unidos

Los países nórdicos y bálticos anunciaron que financiarán un paquete de armas valuado en 500 millones de dólares para Ucrania, dentro de un nuevo programa de la OTAN. El acuerdo busca acelerar el envío de armamento clave para la defensa del país ante la invasión rusa, en el marco de la llamada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL).
Según informó EFE, el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, la medida “refuerza el compromiso de los aliados de entregar material crítico de defensa a Ucrania con rapidez”.
El anuncio llega en un momento clave, cuando Kiev insiste en que necesita más apoyo para resistir el avance de las fuerzas rusas durante el invierno.
Compromiso conjunto de los países nórdicos
El acuerdo fue firmado en Helsinki por los ministros de Defensa de Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Letonia y Lituania, junto a la ministra de Exteriores de Islandia.
En una declaración conjunta, el grupo reafirmó su compromiso con un apoyo militar a Ucrania “duradero, predecible y coordinado”.
Los ministros destacaron que la seguridad de Ucrania es esencial para la estabilidad europea y que la agresión rusa representa “una amenaza a largo plazo para la comunidad transatlántica y el orden internacional. El futuro de Europa y nuestra propia seguridad dependen de que Ucrania no caiga”, afirmaron en el comunicado.
Un mensaje firme desde la OTAN hacia Moscú
La iniciativa, respaldada por la OTAN y armada con tecnología de Estados Unidos, busca mostrar unidad entre los aliados frente a Rusia. Estados Unidos y sus aliados europeos consolidan una cooperación que redefine el equilibrio militar en el continente.
Para los analistas, este paquete militar no solo fortalece la defensa ucraniana, sino que envía un mensaje claro al Kremlin: el apoyo occidental seguirá firme el tiempo que sea necesario.