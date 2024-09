José Pepe Mujica: volvieron a internar al expresidente de Uruguay

El ex mandatario estuvo asistiendo al hospital de manera constante en los últimos tiempos. Es la tercera vez en 10 días que Mujica debió ser hospitalizado. En las dos ocasiones anteriores, se debió a problemas con la hidratación y la alimentación.

El lunes 26 de agosto fue internado en el sanatorio Casmu y salió al día siguiente en compañía de su esposa Lucía Topolansky.

Mujica, de 89 años, reveló a finales de abril que padecía un tumor maligno en el esófago, lo que llevó a que fuera tratado con radioterapia y se encuentra en recuperación de ello.

En una entrevista publicada hace dos semanas por The New York Times, Mujica aseguró que la radioterapia que recibió para tratar el cáncer esofágico aparentemente funcionó, pero lo dejó "deshecho".

Uruguay Mujica enfermo.jpg El expresidente de Uruguay José Pepe Mujica fue internado por tercera vez en 10 días, aunque su estado no sería de gravedad

De igual forma, Pannone explicó: "Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena".

Agregó que "tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó. No tiene más. Se le hicieron varias veces tomografías, en diferentes lugares, y muestran que no hay evidencia del tumor”.

“Estamos en una situación de estancamiento”, afirmó la profesional, quien apuntó que Mujica ha bajado de peso y ha tenido una disminución de la masa muscular.