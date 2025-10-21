Joe Biden termina la radioterapia contra el cáncer de próstata

joe biden-discurso-despedida-efe 1.webp Joe Biden, tras pronunciar su discurso de despedida a la nación desde el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Mandel Ngan.

Un diagnóstico temprano con pronóstico favorable

El cáncer de próstata de Biden fue detectado en 2023 durante un chequeo rutinario. Los especialistas confirmaron que se trataba de un tumor localizado y de crecimiento lento. En ese momento, el equipo médico del exmandatario aseguró que el pronóstico era positivo y que no se habían encontrado signos de metástasis.

El tratamiento de Joe Biden generó gran atención en los Estados Unidos, no solo por su condición de salud, sino también por su impacto en la escena política del país. Aunque ya no ocupa la presidencia, su figura sigue siendo influyente dentro del Partido Demócrata y su recuperación es observada de cerca por analistas y seguidores.

Un mensaje de esperanza

La finalización de la radioterapia fue celebrada como un mensaje de esperanza para millones de personas que enfrentan diagnósticos similares.

Penn Medicine, el hospital donde fue tratado, destacó la importancia de los chequeos preventivos en hombres mayores de 50 años y recordó que la detección temprana del cáncer de próstata aumenta significativamente las posibilidades de recuperación.