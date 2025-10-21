Joe Biden termina la radioterapia contra el cáncer de próstata

El expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, finalizó su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata, que padece desde 2023, informó EFE. El líder demócrata, de 82 años, celebró el fin del proceso en el centro médico Penn Medicine, en Pensilvania, donde tocó una campana como símbolo de cierre, según un video publicado por su hija Ashley Biden.
El gesto que marcó el fin del tratamiento
Ashley Biden agradeció públicamente a los médicos y enfermeras que atendieron a su padre durante las semanas de radioterapia. “No podríamos estar más agradecidos con el equipo que cuidó a papá con tanto compromiso y calidez”, escribió la hija del expresidente.
Un vocero de Joe Biden informó a la cadena ABC News que, por el momento, no hay claridad sobre si el exmandatario deberá continuar con sesiones adicionales o someterse a nuevos controles.
Un diagnóstico temprano con pronóstico favorable
El cáncer de próstata de Biden fue detectado en 2023 durante un chequeo rutinario. Los especialistas confirmaron que se trataba de un tumor localizado y de crecimiento lento. En ese momento, el equipo médico del exmandatario aseguró que el pronóstico era positivo y que no se habían encontrado signos de metástasis.
El tratamiento de Joe Biden generó gran atención en los Estados Unidos, no solo por su condición de salud, sino también por su impacto en la escena política del país. Aunque ya no ocupa la presidencia, su figura sigue siendo influyente dentro del Partido Demócrata y su recuperación es observada de cerca por analistas y seguidores.
Un mensaje de esperanza
La finalización de la radioterapia fue celebrada como un mensaje de esperanza para millones de personas que enfrentan diagnósticos similares.
Penn Medicine, el hospital donde fue tratado, destacó la importancia de los chequeos preventivos en hombres mayores de 50 años y recordó que la detección temprana del cáncer de próstata aumenta significativamente las posibilidades de recuperación.