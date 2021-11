Inminente llegada de una tormenta solar: qué podría pasar

El Centro de Predicción del Clima Espacial, (SWPC por sus siglas en inglés) anunció que tocará la tierra una tormenta geomagnética solar que podría tener consecuencias leves en algunas zonas del planeta.

La tormenta geomagnética solar es un fenómeno que puede clasificarse como común. Usualmente, el calor emite ciertas eyecciones de masa o erupciones solares que se ven desde el planeta como especies de manchas.

Sin embargo, estas erupciones producen un viento solar interplanetario que produce la tormenta geomagnética

Usualmente, las partículas del viento solar no suelen llegar a la tierra porque son desviadas por la magnetosfera terrestre. Sin embargo, existen algunos ciclos solares en los que la actividad solar aumenta y puede sobrepasar la capa protectora.

Las tormentas geomagnéticas, según los científicos, producen alteraciones en el campo magnético terrestre y ocurre en diferentes partes de la tierra siendo de mayor intensidad en las latitudes más altas.

Según los expertos de la SWPC, la tormenta que impactará en la tierra es de nivel G1, es decir, leve. En esta escala, la más grande es la tormenta G5 que podría traer consecuencias catastróficas para el planeta.

En palabras más fáciles: la tormenta solar que llegará en las próximas horas no traerá consecuencias. Su impacto será débil y no afectará a los seres humanos ni a la naturaleza. En el caso de darse con mayor fuerza podría causar problemas en fenómenos migratorios de las aves y otros animales. Hasta el momento no se conoce que tenga un impacto directo en la salud de la humanidad.

Con respecto a las conexiones y los servicios de comunicaciones, las tormentas geomagnéticas, al alterar el campo magnético de la tierra pueden generar apagones y fallas en los sistemas de comunicación. Pero esta tormenta solar no traerá consecuencias de ningún tipo.

Sin embargo, sí podría afectar levemente los sistemas de comunicación en las altas latitudes, donde tendría una mayor intensidad.

Además, los expertos afirman que se podrá presentar un aumento en la intensidad de las auroras boreales.