Inmigrantes latinos evitan las calles por miedo a redadas

Según la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), estos trabajadores son blanco de las nuevas cuotas de arrestos ordenadas por Stephen Miller, asesor de Trump. Las redadas se concentran en cadenas como Home Depot o 7-Eleven, donde los jornaleros suelen esperar ofertas laborales.

Jornaleros-redadas-efe-1.jpg Personas sostienen carteles durante una manifestación en apoyo a la Red Nacional de Organización de Jornaleros por las recientes redadas de ICE en los estacionamientos de The Home Depot, en East Windsor, Nueva Jersey en Estados Unidos. Crece el miedo entre los inmigrantes. Crédito: EFE/ Ángel Colmenares.

“El miedo es real. Hay días en que no salen, aunque eso signifique no pagar el alquiler o no comer”, explicó Nadia Marín, de NDLON.