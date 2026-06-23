Informe determinó por qué se derrumbó el edificio en Miami

Dichas uniones vinculaban las columnas del estacionamiento subterráneo con la plataforma principal de la piscina. La losa de concreto cedió progresivamente debido a una presión insostenible para sus materiales.

La rotura inicial se extendió hacia otros sectores del garaje a nivel de la calle durante varios días. Al hundirse la losa, el peso extra recayó sobre pilares contiguos que carecían de la fuerza necesaria para sostener la carga.

El documento oficial detalló el proceso: “Cuando la losa de la plataforma de la piscina se separó, dañó dos conexiones que sostenían esa parte de la torre. La falla luego avanzó por la parte central de la torre, seguida por la parte este”.

Los investigadores descartaron un evento único como detonante del derrumbe principal. Señalaron múltiples defectos de diseño junto con decisiones problemáticas a lo largo de las cuatro décadas de vida de la estructura.

Las causas

98 personas fallecieron en el derrumbe.

Judith Mitrani-Reiser, especialista del caso, dio precisiones técnicas al respecto. “Cuando las estructuras de los edificios se diseñan y construyen de acuerdo con los códigos y estándares requeridos, tienen márgenes contra fallas, lo que significa que deberían poder soportar mucho más peso del que se espera que soporten”, explicó la profesional. Agregó un dato letal: “Sin embargo, en el caso de Champlain Towers South, estos márgenes contra fallas eran demasiado reducidos desde el principio”.

El análisis requirió simulaciones muy complejas debido a las características del suceso. El reporte remarcó lo inusual del “hecho de que el edificio había estado en pie durante 40 años y luego colapsó sin una razón inmediatamente evidente”.

Ken Hover, científico participante del proyecto, recordó el valor humano de la pérdida. “Esto no es solo concreto. Esto no es solo acero. Esto no son solo códigos de construcción”, reflexionó el profesional.

Para finalizar, sumó una frase conmovedora sobre los habitantes del lugar: “Estas son personas reales, que tenían todas las razones para creer que esta iba a ser una noche como cualquier otra noche, y no lo fue”.