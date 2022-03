Gabriel Boric asumió como Presidente de Chile

El ahora expresidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió los últimos honores de la guardia de Palacio en La Moneda, previo a la ceremonia de asunción de su sucesor, Gabril Boric, a quien le deseó "la mejor de las suertes" en su futuro Gobierno.

Gabriel Boric Font asume como nuevo presidente de la República de Chile | Cambio de mando 2022

Sebastián Piñera se despidió

Acompañado de la Primera Dama, Cecilia Morel, Piñera recibió además el saludo y aplausos de miembros de su gabinete antes de de dedicar unos breves minutos para hablar con la prensa. "Hoy es un día de la fiesta de la democracia, porque en la vida el hombre propone, Dios dispone, en la política y los políticos proponen y la gente dispone", dijo. Añadió que experimentaba "sentimientos encontrados".

"Por una parte nostalgia, orgullo de los chilenos. También, un sentido del deber cumplido, porque si bien nos tocó enfrentar tantas dificultades, siento en el fondo del alma que los chilenos supimos enfrentar bien, con coraje, con nobleza, con resiliencia todas las adversidades que se nos cruzaron en el camino", dijo, citado por el portal de noticias BioBio.

Luego señaló que, en pocas horas, el país tendrá un nuevo mandatario e indicó que espera que "tenga lo que todos queremos cuando estamos en la Presidencia, sabiduría para encontrar los caminos correctos, fuerza para impulsar las reformas necesarias y resiliencia para resistir las adversidades".

Presencia mendocina

Liliana Paponet es la única mendocina que aparece en la comitiva oficial de la Nación que asistió este viernes a la asunción del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. La diputada del Frente de Todos partió a las 7 junto a Alberto Fernández, ministros, legisladores y funcionarios.

En diálogo con UNO, Paponet explicó que la visita no implica un gesto ideológico. "Voy como parte de un frente político argentino. No por afinidad con ninguna fuerza política en particular. Y voy porque Mendoza tiene un vínculo histórico, cultural y comercial con la hermana República de Chile tal vez como ninguna otra provincia", se explayó.