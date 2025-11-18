Las inscripciones de nuevos estudiantes internacionales en Estados Unidos cayeron un 17% al comenzar el ciclo 2025/26. Así lo revela un informe del Institute of International Education (IIE), que atribuye la baja a las restricciones de visado y a los requisitos más estrictos impuestos por la administración de Donald Trump, informó EFE.
Fuerte caída de estudiantes internacionales en Estados Unidos
De los 825 centros de educación superior encuestados, más de la mitad reportaron menos inscripciones. Las medidas incluyeron límites al número de estudiantes extranjeros en las universidades, congelación de entrevistas de visado y prohibiciones de viaje a 19 países, entre ellos varios de África, Asia Central y Oriente Próximo.
¿Qué países sufrieron más el impacto?
Venezuela, Chile y Alemania lideran la lista de países con mayores descensos. También se vieron afectados Turquía, Irán, Rusia e Indonesia. Arabia Saudí, India y China perdieron en conjunto unos 25.000 estudiantes respecto a octubre de 2024, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Aunque la caída en nuevos ingresos fue del 17%, el total de estudiantes internacionales en Estados Unidos bajó solo un 1%. Esto se debe a que muchos alumnos de posgrado permanecieron en el país para realizar prácticas y otros programas.
Las universidades de Estados Unidos redefinen sus prioridades
El 96% de las universidades que perdieron inscripciones atribuyen el problema a las trabas con los visados. Dos de cada tres también mencionan las restricciones de movilidad. En contraste, las instituciones que lograron aumentar sus matrículas extranjeras lo hicieron gracias a campañas de contacto directo con futuros alumnos.
Desde el Departamento de Educación se afirmó que las universidades deben enfocarse en ampliar oportunidades para los estudiantes estadounidenses. Además, se destacó que quienes lleguen a Estados Unidos deben respetar sus leyes y valores.
A pesar de todo, el 84% de las universidades encuestadas siguen considerando a los estudiantes internacionales como una prioridad, por su aporte económico, su mirada global y su alineación con los objetivos institucionales.