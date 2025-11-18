Fuerte caída de estudiantes internacionales en Estados Unidos

estudiantes extranjeros universidades efe 2

Aunque la caída en nuevos ingresos fue del 17%, el total de estudiantes internacionales en Estados Unidos bajó solo un 1%. Esto se debe a que muchos alumnos de posgrado permanecieron en el país para realizar prácticas y otros programas.

Las universidades de Estados Unidos redefinen sus prioridades

El 96% de las universidades que perdieron inscripciones atribuyen el problema a las trabas con los visados. Dos de cada tres también mencionan las restricciones de movilidad. En contraste, las instituciones que lograron aumentar sus matrículas extranjeras lo hicieron gracias a campañas de contacto directo con futuros alumnos.

Desde el Departamento de Educación se afirmó que las universidades deben enfocarse en ampliar oportunidades para los estudiantes estadounidenses. Además, se destacó que quienes lleguen a Estados Unidos deben respetar sus leyes y valores.

A pesar de todo, el 84% de las universidades encuestadas siguen considerando a los estudiantes internacionales como una prioridad, por su aporte económico, su mirada global y su alineación con los objetivos institucionales.