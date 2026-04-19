Superó a China: el aeropuerto más transitado del mundo es de América y traslado a más de 100 millones de personas

Estados Unidos mantiene una posición dominante en la aviación mundial, con cuatro aeropuertos dentro del top 10 global. En estos casos, gran parte del tráfico es doméstico, llegando a representar entre el 80% y el 95% de las operaciones, lo que explica la estabilidad de hubs como Atlanta frente a competidores internacionales.

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El gran hub de Estados Unidos que sostiene el mapa aéreo mundial

Su importancia es estructural. Atlanta funciona como un nodo central de conexión entre vuelos nacionales e internacionales, especialmente dentro del sistema aéreo de Estados Unidos. Su ubicación estratégica y su modelo de operación como gran centro de conexiones (hub) lo convierten en un punto clave para la aviación global, incluso más allá del volumen de vuelos individuales.

El dominio de Atlanta también refleja una característica clave del sistema aéreo de Estados Unidos. La fuerte dependencia del tráfico doméstico, que en varios de sus principales aeropuertos representa la mayor parte de las operaciones. En paralelo, otros hubs internacionales comienzan a ganar terreno, especialmente en China, donde ciudades como Shanghái han mostrado ascensos significativos en el ranking global.

Sin embargo, el crecimiento del sector no está exento de tensiones. La industria aérea enfrenta un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, el aumento del costo del combustible y las presiones inflacionarias, factores que podrían influir en el comportamiento del tráfico en los próximos años y en la capacidad de expansión de las aerolíneas a nivel mundial.