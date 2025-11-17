Descenso histórico de los inmigrantes en Estados Unidos

trump transgenero estados unidos efe 2 Las políticas migratorias más estrictas del gobierno de Donald Trump, el mayor control fronterizo y las deportaciones son parte del contexto.

Se estima que gran parte de la caída se debe a que entran menos personas y también a que más deciden salir o regresar a sus países de origen.

¿Y qué significa esto para la comunidad latina y argentina en particular?

Menor llegada de compatriotas puede debilitar redes de apoyo que las comunidades suelen ofrecer.

Disminución de inmigrantes implica también cambios en el mercado laboral: sectores donde muchos inmigrantes trabajaban podrían enfrentar escasez de mano de obra.

trabajaban podrían enfrentar escasez de mano de obra. En ciudades con alta concentración de latinos, este descenso podría afectar servicios comunitarios, instituciones culturales y apoyo mutuo entre inmigrantes.

Las escuelas de Estados Unidos ya tienen una baja en la matrícula de estudiantes de familias inmigrantes. En muchos casos, padres deportados o que regresaron por miedo a las políticas migratorias de Donald Trump, obligaron a sus hijos a abandonar la escuela.

¿De dónde provienen los inmigrantes en Estados Unidos?

A mediados de 2023, el último año del que se dispone de datos detallados, más de 11 millones de residentes en Estados Unidos nacieron en México, lo que representa el 22 % del total de inmigrantes en el país. El segundo grupo de inmigrantes más numeroso procedía de la India (3,2 millones, o el 6 %), seguido de China (3 millones, o el 6 %), Filipinas (2,1 millones, o el 4 %) y Cuba (1,7 millones, o el 3 %).

Cerca de la mitad de todos los inmigrantes en Estados Unidos (el 52 %, o 26,7 millones de personas) nacieron en Latinoamérica. Además de los millones de inmigrantes de México y Cuba, más de un millón provienen de:

El Salvador (1,6 millones)

Guatemala (1,4 millones)

República Dominicana (1,4 millones)

Colombia (1,2 millones)

Honduras (1,1 millones)

Venezuela (1,1 millones)

Qué deberían considerar los latinos y argentinos

Redes de contacto : Ante una menor llegada de nuevos inmigrantes , fortalecer redes existentes cobra mayor relevancia.

: Ante una menor llegada de nuevos , fortalecer redes existentes cobra mayor relevancia. Mercado laboral : Si hay menos trabajadores inmigrantes , podrían abrirse oportunidades en ciertos sectores, pero también puede aumentar competencia interna o presión salarial.

: Si hay menos trabajadores , podrían abrirse oportunidades en ciertos sectores, pero también puede aumentar competencia interna o presión salarial. Servicios comunitarios : Instituciones que apoyan inmigrantes podrían verse afectadas por menores flujos recién llegados, lo que podría cambiar la dinámica de ayudas locales.

: Instituciones que apoyan podrían verse afectadas por menores flujos recién llegados, lo que podría cambiar la dinámica de ayudas locales. Integración cultural : En un entorno donde la presencia de nuevos inmigrantes baja, la visibilidad de comunidades podría cambiar y exigir adaptabilidad.

: En un entorno donde la presencia de nuevos baja, la visibilidad de comunidades podría cambiar y exigir adaptabilidad. Planificación migratoria: Si estás pensando en mudarte a Estados Unidos, conviene estar al tanto de los cambios demográficos y migratorios: menor llegada implica que los procesos podrían cambiar.