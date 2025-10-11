Inicio Mundo Chicago
Crisis migratoria en Chicago

Escuelas de Chicago reparten folletos ante las redadas de ICE

Frente a la presencia de ICE y la Guardia Nacional, escuelas en Chicago entregan folletos “Know Your Rights” para proteger a estudiantes inmigrantes

Por UNO
Ante un operativo migratorio intensificado en Chicago, las escuelas comenzaron a distribuir folletos con el mensaje “Know Your Rights” (Conoce tus derechos) entre estudiantes, sobre todo en comunidades latinas. La medida busca brindar información legal básica frente a posibles detenciones cerca de los centros educativos.

Desde comienzos de septiembre, el operativo “Operation Midway Blitz” resultó en arrestos de padres, estudiantes y familias enteras, generando un ambiente de temor en los barrios inmigrantes de la ciudad.

Personas protestan frente a la sede del Servicio de Inmigraci&oacute;n y Control de Aduanas (ICE), en Broadview, cerca a Chicago en Estados Unidos, este 10 de octubre de 2025. Cr&eacute;dito: EFE/Crist&oacute;bal Herrera.

Personas protestan frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Broadview, cerca a Chicago en Estados Unidos, este 10 de octubre de 2025. Crédito: EFE/Cristóbal Herrera.

Educación como escudo: papel de las escuelas frente a ICE

Las escuelas de Chicago, declaradas espacios “santuario” desde 2019, no pueden garantizar protección cuando los estudiantes se desplazan hacia o desde el recinto. Por eso, maestros y directivos organizaron capacitaciones y entregas de folletos que explican el derecho a permanecer en silencio, pedir un abogado o negar acceso sin orden judicial.

Una maestra de Nash Elementary comentó: “Mis estudiantes latinos tienen miedo de ser llevados” tras ver helicópteros y patrullas alrededor de las instituciones.

Impacto en la comunidad inmigrante de Chicago

La distribución de estos materiales ocurre en medio de protestas, patrullajes federales y tensión social. El municipio también estableció límites al horario de protestas cerca de los centros de detención y colocó vallas metálicas para contener el acceso.

Aunque algunos padres prefieren mantener a sus hijos en casa por temor, los docentes enfatizan la importancia de acudir a clases, pero con conciencia de los riesgos y con información legal.

Fuente: Reuters.

