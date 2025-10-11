Escuelas de Chicago reparten folletos ante las redadas de ICE

Una maestra de Nash Elementary comentó: “Mis estudiantes latinos tienen miedo de ser llevados” tras ver helicópteros y patrullas alrededor de las instituciones.
Impacto en la comunidad inmigrante de Chicago
La distribución de estos materiales ocurre en medio de protestas, patrullajes federales y tensión social. El municipio también estableció límites al horario de protestas cerca de los centros de detención y colocó vallas metálicas para contener el acceso.
Aunque algunos padres prefieren mantener a sus hijos en casa por temor, los docentes enfatizan la importancia de acudir a clases, pero con conciencia de los riesgos y con información legal.
