Escuelas de Chicago reparten folletos ante las redadas de ICE

Desde comienzos de septiembre, el operativo “Operation Midway Blitz” resultó en arrestos de padres, estudiantes y familias enteras, generando un ambiente de temor en los barrios inmigrantes de la ciudad.

chicago policia texas efe 1 Personas protestan frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Broadview, cerca a Chicago en Estados Unidos, este 10 de octubre de 2025. Crédito: EFE/Cristóbal Herrera.

Educación como escudo: papel de las escuelas frente a ICE

Las escuelas de Chicago, declaradas espacios “santuario” desde 2019, no pueden garantizar protección cuando los estudiantes se desplazan hacia o desde el recinto. Por eso, maestros y directivos organizaron capacitaciones y entregas de folletos que explican el derecho a permanecer en silencio, pedir un abogado o negar acceso sin orden judicial.