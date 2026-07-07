Dos artefactos explosivos de fabricación casera estallaron este martes en Damasco, la capital de Siria, en las inmediaciones del hotel donde se hospeda el mandatario francés Emmanuel Macron. El incidente ocurrió durante la primera visita oficial de un líder europeo a las nuevas autoridades sirias, dejando un saldo provisorio de 18 personas heridas.
Emmanuel Macron en Siria: tensión por atentado frente a su hotel
Dos bombas caseras detonaron en Damasco a metros de la residencia temporal del mandatario francés. Hay al menos 18 heridos. Macron resultó ileso
Las explosiones cerca del hotel de Emmanuel Macron
Las detonaciones se registraron en una zona transitada de la capital siria. Según informaron las agencias internacionales de noticias, las bombas caseras estaban ocultas dentro de un vehículo estacionado y en un contenedor de basura, a unos 200 metros del establecimiento internacional Four Seasons. Las fuerzas de seguridad locales reportaron que entre los afectados se encuentran civiles y personal de las fuerzas de seguridad pública que custodiaban el sector, contabilizando 14 civiles y cuatro policías.
La comitiva oficial del mandatario de Francia confirmó de inmediato que el jefe de Estado francés no se encontraba en el edificio en el momento de los estallidos. Las fuentes del Palacio del Elíseo señalaron a los medios de comunicación que Emmanuel Macron se hallaba en ese instante en el Palacio Presidencial para mantener una cumbre bilateral de trabajo con el presidente del gobierno de transición sirio, Ahmed al Shara.
Seguridad oficial ante el ataque a Emmanuel Macron
El Ministerio del Interior de Siria emitió un comunicado oficial detallando que las acciones ocurrieron fuera del perímetro de seguridad diseñado de forma estricta para resguardar la integridad de Emmanuel Macron. Las autoridades del país de Medio Oriente indicaron que los ataques directos no representaban un riesgo real para el desarrollo normal de la agenda internacional y que la visita protocolar de la comitiva extranjera continuaría bajo las pautas acordadas con anterioridad.
Por su parte, la delegación europea ratificó la continuidad del itinerario oficial en el territorio nacional. Los portavoces del gobierno nacional indicaron que el mandatario de Francia no llegó a escuchar el ruido de las detonaciones debido a la distancia geográfica que existía entre el lugar del ataque urbano y la sede central del Poder Ejecutivo local, donde se desarrollaban los encuentros políticos.
El contexto político de la visita de Emmanuel Macron
Este viaje diplomático es el primero que realiza un representante de una potencia de Europa occidental tras el cambio radical de régimen en Siria y la posterior caída de Bachar el Asad. El presidente Emmanuel Macron viajó con el propósito explícito de dialogar sobre los planes institucionales de reconstrucción económica y social, además de debatir fórmulas de asistencia humanitaria internacional en el marco de la compleja transición institucional que experimenta la nación árabe.
A pesar de los incidentes que involucraron artefactos explosivos en las cercanías de su hotel, Emmanuel Macron emitió un documento público en el cual ratificó el compromiso de su administración con la estabilización política regional. El gobernante de Francia expresó en el escrito oficial que las aspiraciones ciudadanas orientadas a consolidar una Siria soberana, pluralista y unida no se verán afectadas por hechos de violencia focalizada. Las investigaciones judiciales locales buscan determinar el origen y la autoría del atentado.