El presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto gentileza france24.com

Seguridad oficial ante el ataque a Emmanuel Macron

El Ministerio del Interior de Siria emitió un comunicado oficial detallando que las acciones ocurrieron fuera del perímetro de seguridad diseñado de forma estricta para resguardar la integridad de Emmanuel Macron. Las autoridades del país de Medio Oriente indicaron que los ataques directos no representaban un riesgo real para el desarrollo normal de la agenda internacional y que la visita protocolar de la comitiva extranjera continuaría bajo las pautas acordadas con anterioridad.

Por su parte, la delegación europea ratificó la continuidad del itinerario oficial en el territorio nacional. Los portavoces del gobierno nacional indicaron que el mandatario de Francia no llegó a escuchar el ruido de las detonaciones debido a la distancia geográfica que existía entre el lugar del ataque urbano y la sede central del Poder Ejecutivo local, donde se desarrollaban los encuentros políticos.

El contexto político de la visita de Emmanuel Macron

Este viaje diplomático es el primero que realiza un representante de una potencia de Europa occidental tras el cambio radical de régimen en Siria y la posterior caída de Bachar el Asad. El presidente Emmanuel Macron viajó con el propósito explícito de dialogar sobre los planes institucionales de reconstrucción económica y social, además de debatir fórmulas de asistencia humanitaria internacional en el marco de la compleja transición institucional que experimenta la nación árabe.

A pesar de los incidentes que involucraron artefactos explosivos en las cercanías de su hotel, Emmanuel Macron emitió un documento público en el cual ratificó el compromiso de su administración con la estabilización política regional. El gobernante de Francia expresó en el escrito oficial que las aspiraciones ciudadanas orientadas a consolidar una Siria soberana, pluralista y unida no se verán afectadas por hechos de violencia focalizada. Las investigaciones judiciales locales buscan determinar el origen y la autoría del atentado.