El vicepresidente de Estados Unidos busca negociar con Irán antes de viajar a Pakistán

JD Vance sube al avión que lo llevará a Pakistán JD Vance sube al avión que lo llevará a Pakistán

En ese sentido, planteó que la intención es explorar una salida diplomática, sin adelantar detalles específicos sobre las condiciones de la negociación.

El viaje a Pakistán y el contexto diplomático

La agenda de Vance incluye su llegada a Pakistán, donde se prevé que mantenga contactos en el marco de una instancia de negociación indirecta con Irán.

El viaje forma parte de una estrategia de Estados Unidos para abrir canales de diálogo en un escenario internacional complejo, en el que las relaciones con Teherán atraviesan un momento delicado.

Soldados del ejército sentados en un camión, mientras Pakistán se prepara para recibir a EEUU e Irán para conversaciones de paz Soldados del ejército sentados en un camión, mientras Pakistán se prepara para recibir a EEUU e Irán para conversaciones de paz

Desde la administración estadounidense consideran que este tipo de encuentros pueden ser clave para descomprimir tensiones, aunque evitan generar expectativas sobre resultados inmediatos.

La postura de Estados Unidos frente a Irán

Durante sus declaraciones, Vance dejó en claro que Washington mantiene su disposición al diálogo, pero que espera reciprocidad por parte del gobierno iraní.

El vicepresidente remarcó que las negociaciones deberán desarrollarse en un marco constructivo, y que el avance dependerá de que ambas partes estén dispuestas a sostener ese camino.

Expectativas moderadas ante la negociación

Si bien habló de una “negociación positiva”, Vance evitó anticipar escenarios concretos y se mostró cauto respecto de los resultados.

En ese marco, el viaje aparece como un primer paso para intentar reactivar el diálogo, en una instancia que podría abrir nuevas conversaciones si se logran avances.