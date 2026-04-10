El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que intentará avanzar en una “negociación positiva ” con Irán antes de iniciar su viaje a Pakistán, donde mantendrá encuentros diplomáticos en un contexto de tensión internacional. Sus declaraciones se dieron en la previa de una misión que apunta a abrir una instancia de diálogo con Teherán.
El vicepresidente de Estados Unidos busca negociar con Irán antes de viajar a Pakistán
JD Vance busca un acuerdo con Irán. El vicepresidente de Estados Unidos advirtió que no aceptarán intentos de engaño en la negociación
La declaración de Vance antes del viaje
En declaraciones a la prensa antes de partir, Vance fue claro sobre el objetivo del viaje: “Vamos a intentar tener una negociación positiva”.
El funcionario sostuvo que Estados Unidos busca avanzar en el diálogo, aunque remarcó que el resultado dependerá de la actitud que adopte Irán durante las conversaciones.
En ese sentido, planteó que la intención es explorar una salida diplomática, sin adelantar detalles específicos sobre las condiciones de la negociación.
El viaje a Pakistán y el contexto diplomático
La agenda de Vance incluye su llegada a Pakistán, donde se prevé que mantenga contactos en el marco de una instancia de negociación indirecta con Irán.
El viaje forma parte de una estrategia de Estados Unidos para abrir canales de diálogo en un escenario internacional complejo, en el que las relaciones con Teherán atraviesan un momento delicado.
Desde la administración estadounidense consideran que este tipo de encuentros pueden ser clave para descomprimir tensiones, aunque evitan generar expectativas sobre resultados inmediatos.
La postura de Estados Unidos frente a Irán
Durante sus declaraciones, Vance dejó en claro que Washington mantiene su disposición al diálogo, pero que espera reciprocidad por parte del gobierno iraní.
El vicepresidente remarcó que las negociaciones deberán desarrollarse en un marco constructivo, y que el avance dependerá de que ambas partes estén dispuestas a sostener ese camino.
Expectativas moderadas ante la negociación
Si bien habló de una “negociación positiva”, Vance evitó anticipar escenarios concretos y se mostró cauto respecto de los resultados.
En ese marco, el viaje aparece como un primer paso para intentar reactivar el diálogo, en una instancia que podría abrir nuevas conversaciones si se logran avances.