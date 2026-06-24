El precio del petróleo cayó por debajo de los 75 dólares en el mundo

Logística marítima y el transporte del precio del petróleo

Un factor determinante para sostener la caída en la cotización es la normalización de la navegación en los canales de distribución estratégicos. Agencias de monitoreo satelital reportaron que un volumen creciente de buques tanqueros dedicados al traslado de crudo está cruzando el estratégico estrecho de Ormuz sin reportar contratiempos o demoras significativas.

Esta vía de navegación, que conecta a los principales productores de Medio Oriente con el resto de las economías industrializadas, presentaba de manera regular primas de riesgo que encarecían el costo final de los embarques. Al disiparse los temores de bloqueos o interrupciones en la zona, la oferta física disponible en el mercado internacional se consolidó de manera inmediata, deprimiendo los valores de referencia del barril.

Proyecciones económicas ante la baja en el precio del petróleo

Los analistas de entidades bancarias globales sostienen que la debilidad en el valor del hidrocarburo también refleja dudas estructurales sobre el ritmo de crecimiento económico en las grandes potencias occidentales y asiáticas. Menores niveles de manufactura e indicadores industriales moderados disminuyen la demanda total proyectada para el segundo semestre del año.

Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados comerciales evalúan los pasos a seguir ante este escenario de cotizaciones deprimidas. La posibilidad de aplicar recortes adicionales en los niveles de extracción de materia prima permanece bajo análisis, aunque la efectividad de estas medidas se ve contrarrestada por la constante expansión de la producción de crudo no convencional en el continente americano.