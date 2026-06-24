El precio del petróleo cayó por debajo de los 75 dólares en el mundo

El precio del petróleo internacional profundizó su tendencia bajista durante la jornada financiera y cotiza actualmente por debajo de la barrera de los U$S75. Esta retracción en las pizarras globales responde directamente a un incremento de la oferta y a una reducción de los riesgos geopolíticos de distribución.
El crudo Brent, considerado el parámetro de referencia para los mercados de Europa y gran parte de América Latina, experimentó un retroceso visible en la bolsa de futuros de Londres. La cotización de los contratos para entrega en agosto de este año bajó de forma paulatina.
Esta variación a la baja representa un alivio temporal para los países importadores netos de energía. Al mismo tiempo, genera preocupación entre las naciones productoras que dependen de los saldos de exportación de combustibles líquidos. Los operadores financieros atribuyen este comportamiento a una corrección técnica tras un periodo de volatilidad acumulada en los meses previos.
Logística marítima y el transporte del precio del petróleo
Un factor determinante para sostener la caída en la cotización es la normalización de la navegación en los canales de distribución estratégicos. Agencias de monitoreo satelital reportaron que un volumen creciente de buques tanqueros dedicados al traslado de crudo está cruzando el estratégico estrecho de Ormuz sin reportar contratiempos o demoras significativas.
Esta vía de navegación, que conecta a los principales productores de Medio Oriente con el resto de las economías industrializadas, presentaba de manera regular primas de riesgo que encarecían el costo final de los embarques. Al disiparse los temores de bloqueos o interrupciones en la zona, la oferta física disponible en el mercado internacional se consolidó de manera inmediata, deprimiendo los valores de referencia del barril.
Proyecciones económicas ante la baja en el precio del petróleo
Los analistas de entidades bancarias globales sostienen que la debilidad en el valor del hidrocarburo también refleja dudas estructurales sobre el ritmo de crecimiento económico en las grandes potencias occidentales y asiáticas. Menores niveles de manufactura e indicadores industriales moderados disminuyen la demanda total proyectada para el segundo semestre del año.
Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados comerciales evalúan los pasos a seguir ante este escenario de cotizaciones deprimidas. La posibilidad de aplicar recortes adicionales en los niveles de extracción de materia prima permanece bajo análisis, aunque la efectividad de estas medidas se ve contrarrestada por la constante expansión de la producción de crudo no convencional en el continente americano.