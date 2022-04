El periodista chileno Gonzalo Lira apareció con vida en Ucrania luego de 7 días de búsqueda

Al respecto, el periodista afirmó :"Todo lo que se publicó en mi Youtube, Twitter y canal de Telegram después del 15 de abril no lo consideren, no fui yo. No tengo acceso y todavía no lo tengo no tengo mi celular, ni acceso a mi correo electrónico. Me hice uno nuevo y así contacté a mi familia, personas cercanas, y les digo que estoy bien”, añadió.

"Estoy bien, físicamente bien. De vuelta en línea. No hay nada más que pueda decir públicamente, más que estoy bien", dijo Lira

rusia - ucrania periodista gonzalo lira.jpg Gonzalo Lira, reapareció este viernes luego de que se denunciara su desaparición mientras realizaba la cobertura de la guerra Rusia - Ucrania.

Gonzalo Lira informa sobre la guerra Rusia - Ucrania por Youtube

Desde Ucrania y a través de su canal de YouTube Coach Red Pill con 321.000 suscriptores expresaba su punto de vista sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, con una mirada diferente de la de los medios occidentales.

Debido a su postura crítica con el Gobierno del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Lira había advertido el 26 de marzo sobre la posibilidad de que algo le ocurriese, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter: "Si no has tenido noticias mías en 12 horas o más, pon mi nombre en esta lista".

Durante la entrevista con Christoforou, Lira agradeció la preocupación de las personas y medios que se hicieron eco de su desaparición durante los últimos siete días, pero aseguró que "también hay muchas otras personas que merecen la atención", en referencia a los desaparecidos Vlodimir Struk, Denis Kirev, Mijail y Aleksander Kononovich, Néstor Shufrych, Yan Taksyur, Dmitri Djangirov y Elena Berezhnaya.

"Los resalté en mi perfil de Twitter @realGonzaloLira. Esas personas importan más, porque no sabemos dónde están algunos de ellos, algunos están muertos, bueno, asesinados", afirmó.

El periodista debe permanecer en la ciudad de Jarkov, ubicada a unos 500 kilómetros al este de Kiev, y no puede irse "por mandato de las autoridades locales".