El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad a oficiales en misiones secretas en América Latina.

La administración de Donald Trump está implementando medidas sin precedentes en el Pentágono que generaron alarma en el Congreso de Estados Unidos. Funcionarios militares involucrados en operaciones en América Latina fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad, una decisión inusual que despierta interrogantes sobre los verdaderos objetivos de la misión.
El Pentágono despliega fuerza militar histórica en América Latina
El Pentágono anunció el despliegue del portaviones Gerald Ford hacia América Latina, sumando 10.000 soldados adicionales a una operación que ya cuenta con destructores de misiles, aviones F-35, un submarino nuclear y 6.500 efectivos.
Desde septiembre, el ejército estadounidense ejecutó 13 ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe, dejando 57 muertos. Entre los objetivos figuran ciudadanos de Venezuela, Colombia y Ecuador, aunque el Pentágono brinda escasos detalles sobre las operaciones.
Donald Trump y el control de información desde Washington
Donald Trump intensifica el hermetismo sobre estas acciones militares. El secretario de Defensa Pete Hegseth ordenó que el personal del Pentágono requiera autorización antes de comunicarse con congresistas, según un memorándum de octubre. Además, lanzó investigaciones por filtraciones y exigió a periodistas firmar nuevas políticas de acceso, retirando credenciales a quienes se negaron.
Legisladores en Estados Unidos denuncian estar "en la oscuridad" sobre aspectos fundamentales de la misión. La obligación de firmar acuerdos de no divulgación resulta extraña, considerando que los militares ya están legalmente obligados a proteger secretos de seguridad nacional.
Venezuela expresó temor ante una posible invasión, mientras el Congreso estadounidense exige explicaciones sobre por qué se necesita semejante despliegue militar para operaciones antinarcóticos en la región.
Fuente: Reuters.