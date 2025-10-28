El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad a oficiales en misiones secretas en América Latina.

FBI-Donald Trump-acusaciones 3-efe.webp El secretario de Defensa Pete Hegseth ordenó que el personal del Pentágono requiera autorización antes de comunicarse con congresistas.

Donald Trump y el control de información desde Washington

Donald Trump intensifica el hermetismo sobre estas acciones militares. El secretario de Defensa Pete Hegseth ordenó que el personal del Pentágono requiera autorización antes de comunicarse con congresistas, según un memorándum de octubre. Además, lanzó investigaciones por filtraciones y exigió a periodistas firmar nuevas políticas de acceso, retirando credenciales a quienes se negaron.

Legisladores en Estados Unidos denuncian estar "en la oscuridad" sobre aspectos fundamentales de la misión. La obligación de firmar acuerdos de no divulgación resulta extraña, considerando que los militares ya están legalmente obligados a proteger secretos de seguridad nacional.

Venezuela expresó temor ante una posible invasión, mientras el Congreso estadounidense exige explicaciones sobre por qué se necesita semejante despliegue militar para operaciones antinarcóticos en la región.