El Gobierno de Donald Trump demanda a Minnesota por sus políticas santuario en Estados Unidos

Trump presentó una demanda contra Minnesota por sus políticas santuario. ¿Qué implica para inmigrantes latinos y argentinos en Estados Unidos?

Por Jimena Díaz [email protected]
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su presentación en la cumbre de la ONU, donde pidió a los países cerrar fronteras y expulsar inmigrantes (Archivo).

El Gobierno de Donald Trump presentó una demanda contra Minnesota y sus principales ciudades por aplicar políticas santuario, que limitan la cooperación de las autoridades locales con agencias migratorias federales. La acción judicial busca obligar al estado a permitir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenga acceso a cárceles y registros de personas indocumentadas.

El Gobierno federal endurece su ofensiva contra estados “santuario”

Según la administración, estas medidas dificultan la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos y representan un “obstáculo” para la seguridad nacional.

Una protesta a favor de las ciudades santuario y en contra de las políticas migratorias de Donald Trump, en Nueva York, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Justin Lane.

Las políticas santuario fueron objeto de debate en el Congreso durante años. Mientras los demócratas sostienen que estas protecciones fortalecen la confianza entre inmigrantes y autoridades locales, los republicanos aseguran que fomentan la ilegalidad.

La demanda contra Minnesota se suma a acciones similares contra otros estados y podría abrir un precedente que afecte a jurisdicciones con alta población latina, como California, Nueva York e Illinois.

Impacto en latinos y argentinos residentes

Para la comunidad latina y los argentinos en Estados Unidos, el avance judicial contra las ciudades santuario genera incertidumbre. Estas políticas locales suelen ofrecer cierta protección frente a detenciones migratorias, ya que la policía local evita entregar información directamente al ICE.

Si la demanda prospera, miles de inmigrantes indocumentados podrían quedar más expuestos a arrestos y deportaciones. Las organizaciones de defensa de derechos migratorios advirtieron que la medida podría aumentar la desconfianza hacia las autoridades locales y limitar la denuncia de delitos por parte de inmigrantes.

La ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra Minnesota muestra cómo la política migratoria se judicializa en distintos estados. Para las comunidades latinas y argentinas, el escenario obliga a estar atentos a cambios legales que pueden impactar en la vida cotidiana y en la seguridad de los inmigrantes en Estados Unidos.

Fuente: AP News.

