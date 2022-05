doblevagina2.gif Defecto de nacimiento. El extraño y poco conocido caso de la mujer con dos vaginas.

“Ella dijo ‘No sé cómo decirte esto, pero creo que tienes otra vagina’. “De ahí casi inmediatamente fuimos a hacernos una ecografía y la ecografía lo confirmó.

►TE PUEDE INTERESAR: Pagó una suma exagerada por un almuerzo y su ticket se volvió viral

“Ese día no pudieron colocar el DIU porque no puedo tener uno en ambos úteros”.

Su video en TikTok superó rápidamente las 300 mil visitas y pronto posteó otros para contestar las miles de preguntas que le hicieron sus seguidores.

Según consignó The Sun Leanne respondió además a algunas de las preguntas más frecuentes que recibe.

Tener dos conjuntos de órganos reproductores también significa que Leanne tiene dos periodos que, "por suerte, suelen venir al mismo tiempo", explicó.

Sin-título-1.gif Defecto de nacimiento. El extraño y poco conocido caso de la mujer con dos vaginas.

"Tengo que tener mis dos menstruaciones, eso es una mierda, normalmente vienen al mismo tiempo pero a veces no. También tengo que hacerme dos pruebas de Papanicolaou, lo que es un asco, no es cómodo. Llevo dos tampones, como he dicho, todo lo que hace una mujer, yo lo hago dos veces", siguió.

Leanne también habló con franqueza sobre las dificultades que enfrentaría al intentar quedar embarazada con su condición y explicó que ello implicaría atravesar un embarazo de alto riesgo.

Explicó además que, "técnicamente", podría quedar embarazada de dos hombres diferentes al mismo tiempo, con cada bebé en úteros distintos.

►TE PUEDE INTERESAR: Viral; se fue ayudar a un vagabundo y su esposo la encontró teniendo sexo

Leanne explicó que por fuera su vagina se parece a cualquier otra, pero explicó que hay dos túneles con un tabique en el medio que los separa.

Cada túnel conduce a un cuello uterino distinto y a úteros diferentes, pero aparte de eso es prácticamente igual.

Leanne aseguró que decidió compartir su historia para concienciar sobre esta rara condición y señaló que tiene muchos videos en los que se profundiza en cómo es la vida con el útero didelfo.