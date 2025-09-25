Inicio Mundo cambio climático
Crisis climática

El cambio climático podría recortar hasta un 24 % del PBI per cápita

Un estudio advierte que el cambio climático podría reducir el PBI mundial hasta un 24 % para 2100 si las temperaturas siguen en alza

Jimena Díaz
Si el cambio climático avanza sin control podría costarle al planeta casi un 24 % del PBI mundial per cápita hacia el año 2100. Credito: EFE.

Un escenario en el que el cambio climático avance sin control podría costarle al planeta casi un 24 % del PBI mundial per cápita hacia 2100, en comparación con un escenario sin incremento adicional de temperaturas, según un estudio publicado por la revista PLOS, informa EFE.

La investigación alerta que ningún país quedará inmune, tanto economías frías como cálidas, ricas o pobres, verán reducidos sus ingresos. Los investigadores, del laboratorio climaTRACES de la Universidad de Cambridge, remarcan que las naciones más cálidas y con menos recursos sufrirán pérdidas entre un 30 % y 60 % superiores a la media global.

En contraste, cumplir los objetivos del Acuerdo de París podría generar un beneficio económico del 0,25 % frente a un escenario de aumento sostenido de las temperaturas.

la pérdida de PBI es transversal

Los economistas Kamiar Mohaddes y Mehdi Raissi, autores del estudio, sostienen que el calentamiento climático afecta a todas las industrias, desde el transporte hasta el comercio minorista, además de la agricultura.

Subrayan que hace apenas una década se pensaba que solo los países del sur debían preocuparse. Hoy, las proyecciones muestran que la pérdida de PBI es transversal y amenaza a las cadenas productivas globales.

El análisis utilizó datos de 174 países, basados en las proyecciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Si las temperaturas aumentan de manera sostenida 0,04 grados por año sin medidas de mitigación, el PBI per cápita mundial podría caer entre un 10 % y un 11 % hacia 2100.

Urgencia en reducir emisiones

En el escenario más extremo, las pérdidas alcanzarían entre un 20 % y 24 % del ingreso per cápita. Los autores advierten que solo una acción rápida y coordinada para reducir emisiones de gases de efecto invernadero permitirá evitar daños estructurales en las economías.

“Ningún país es inmune al impacto del cambio climático si no se reducen las emisiones”, resume el estudio, que refuerza el llamado a una transición energética urgente y a políticas de adaptación.

Fuente: PLOS Climate-Climate Change and Global Economic Losses y EFE.

