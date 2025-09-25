El cambio climático podría recortar hasta un 24 % del PBI per cápita

cambio climatico PBI temperaturas efe 2

la pérdida de PBI es transversal

Los economistas Kamiar Mohaddes y Mehdi Raissi, autores del estudio, sostienen que el calentamiento climático afecta a todas las industrias, desde el transporte hasta el comercio minorista, además de la agricultura.

Subrayan que hace apenas una década se pensaba que solo los países del sur debían preocuparse. Hoy, las proyecciones muestran que la pérdida de PBI es transversal y amenaza a las cadenas productivas globales.

El análisis utilizó datos de 174 países, basados en las proyecciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Si las temperaturas aumentan de manera sostenida 0,04 grados por año sin medidas de mitigación, el PBI per cápita mundial podría caer entre un 10 % y un 11 % hacia 2100.

Urgencia en reducir emisiones

En el escenario más extremo, las pérdidas alcanzarían entre un 20 % y 24 % del ingreso per cápita. Los autores advierten que solo una acción rápida y coordinada para reducir emisiones de gases de efecto invernadero permitirá evitar daños estructurales en las economías.

“Ningún país es inmune al impacto del cambio climático si no se reducen las emisiones”, resume el estudio, que refuerza el llamado a una transición energética urgente y a políticas de adaptación.