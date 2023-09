El astronauta Frank Rubio regresó a la Tierra después de permanecer más de un año en el espacio

La NASA, que retransmitió el proceso de aterrizaje, explicándolo conforme iba ocurriendo. Primero, la Soyuz MS-23 se dividió en tres partes y la de en medio, con la tripulación a bordo, ha continuado su camino.

La llegada de la tripulación marcó el final de un largo e inesperado viaje para Rubio, que tenía previsto pasar solo seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. En lugar de ello, pasó un total de 371 días en el espacio tras el descubrimiento de una fuga de refrigerante procedente de su viaje original mientras estaba acoplado al puesto orbital, dice CNN.

La estancia de Rubio batió el récord de mayor permanencia de un astronauta estadounidense en micro gravedad. También se convirtió en el primer estadounidense en pasar un año entero en órbita.

Su misión récord también supuso otras notables primicias para Rubio: este fue su primer viaje al espacio después de ser seleccionado para el cuerpo de astronautas de la NASA, en 2017, y al inicio de la misión, se convirtió en el primer astronauta de origen salvadoreño en viajar a la órbita terrestre baja.

"Frank Rubio concluye su viaje de 371 días en el espacio, estableciendo un nuevo récord del vuelo espacial más largo efectuado por un astronauta estadounidense. ¡Bienvenido a casa, Frank!", escribió en la red social X (antes Twitter).

Frank Rubio regresa a la Tierra tras un año en el espacio

El último récord ostentado por un estadounidense se había alcanzado en 2022 con el astronauta Mark Vande Hei, con 355 días consecutivos en el espacio, según la agencia de noticias AFP.

En tanto, el récord absoluto de la estancia más larga en el espacio lo tiene el cosmonauta ruso Valeri Poliakov, con 437 días.

Rubio, que despegó en septiembre de 2022 a bordo de un cohete ruso junto a los dos cosmonautas, pensaba que su misión duraría seis meses.

Pero la estancia se prolongó al haberse dañado la nave de retorno, la Soyuz MS-22, que en diciembre de 2022 sufrió una importante fuga cuando estaba acoplada a la ISS, probablemente por el impacto de un micrometeorito.

Roscosmos decidió entonces cambiar la nave por precaución y envió otra a la ISS sin tripulación a bordo.

El sector espacial es uno de los pocos en los que hay cooperación entre Rusia y Estados Unidos, en un contexto muy tenso por el conflicto de Ucrania.

La emoción de la madre de Rubio

Myrna Argueta, madre de Frank Rubio, afirmó este miércoles que el astronauta tiene previsto visitar El Salvador. De acuerdo con Argueta, su hijo podría realizar el viaje al país centroamericano el próximo diciembre. "Quiere venir con su familia, con sus hijos, a conocer porque los niños no conocen. Él y su esposa vinieron cuando eran novios", dijo emocionada Argueta.

La madre de Rubio presenció el aterrizaje en una pantalla instalada en el parque central de Conchagua, un municipio del departamento de La Unión, a unos 200 kilómetros de San Salvador.

EEUU astronauta madre.jpg La madre de Frank Rubio presenció el aterrizaje de su hijo a través de una pantalla gigante instalada en un parque, en El Salvador

"Hace tres días me llamó y me dijo ‘mami, esta es la última llamada que le doy del espacio porque ya no voy a poder llamarle más. Así que nos vemos en la Tierra’. Esa fue su despedida", agregó Argueta.

La madre de Rubio estuvo acompañada por estudiantes y pobladores de la zona, quienes dicen sentirse orgullosos del logro del astronauta.