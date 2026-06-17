Duro revés para el clan Bolsonaro, ahora la Justicia de Brasil sentenció al hijo del ex presidente

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó de manera unánime a Eduardo Bolsonaro, ex diputado e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, a una pena de 4 años y 2 meses de prisión bajo régimen semiabierto. El fallo lo encuentra culpable del delito de coacciones a la Justicia, tras haber realizado gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para castigar a los magistrados que juzgaban a su padre.
La resolución, tomada por los cuatro jueces de la Primera Sala del STF, incluye además una multa equivalente a 100 salarios mínimos, la inhabilitación política inmediata por un período de ocho años y la pérdida definitiva de su cargo público como empleado de la Policía Federal. De esta manera, el cerco sobre el entorno del ex mandatario brasileño se vuelve cada vez más estrecho, generando un fuerte impacto político en toda la región.
Las presiones de Eduardo Bolsonaro en Washington
El origen del caso se remonta a la intensa actividad que Eduardo Bolsonaro, de 41 años, desplegó en el exterior. El implicado se había instalado en Washington a finales de febrero de 2025 alegando una persecución judicial inminente en su país. Desde allí, el tercer hijo del líder ultraderechista tejió lazos estrechos con la administración de Donald Trump.
A través de estas influencias, el dirigente buscó que la Casa Blanca interfiriera de forma directa en la institucionalidad brasileña. Las presiones dieron frutos cuando Washington anunció sanciones financieras y restricciones de visados contra los propios magistrados del STF que lideraban las causas por la trama golpista de 2022. En su momento, el Ejecutivo estadounidense llegó a imponer aranceles comerciales a Brasil respaldando la narrativa de Trump, quien tildaba el proceso judicial contra el clan como una caza de brujas.
La condena a Eduardo Bolsonaro y el frente familiar
La condena a Eduardo Bolsonaro profundiza el desmoronamiento judicial del entorno del ex presidente de derecha. Cabe recordar que el propio Jair Bolsonaro ya recibió una pena de 27 años de cárcel por su rol intelectual y organizativo en el intento de golpe de Estado tras perder los comicios frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El panorama para la familia es sumamente complejo en los tribunales de Brasilia.
Durante el proceso contra el ex diputado, el acusado no estuvo presente en el recinto judicial y debió ser representado por un defensor oficial de la Defensoría Pública. Su hermano, el actual candidato presidencial Flávio Bolsonaro, tampoco acudió a las audiencias, marcando una clara distancia estratégica en medio de la tensión judicial.
El fallo histórico contra Eduardo Bolsonaro
Con esta sentencia contra Eduardo Bolsonaro, la máxima corte del país vecino busca blindar la soberanía de sus instituciones frente a los intentos de instrumentalizar el poder político y económico de potencias extranjeras en los asuntos internos del país. Fuentes judiciales indicaron que el dictamen sienta un precedente institucional clave para América Latina.
La defensa del condenado ya adelantó que buscará apelar la decisión en las instancias internacionales, argumentando una supuesta falta de garantías. No obstante, los analistas locales coinciden en que la resolución unánime del tribunal deja un escaso margen de maniobra para revertir la situación del dirigente en el corto plazo.