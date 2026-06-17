Duro revés para el clan Bolsonaro, ahora la Justicia de Brasil sentenció al hijo del ex presidente

eduardo bolsonaro con javier Milei.jpg Javier Milei y Eduardo Bolsonaro, en uno de de los encuentros de la ultraderecha de la región.

A través de estas influencias, el dirigente buscó que la Casa Blanca interfiriera de forma directa en la institucionalidad brasileña. Las presiones dieron frutos cuando Washington anunció sanciones financieras y restricciones de visados contra los propios magistrados del STF que lideraban las causas por la trama golpista de 2022. En su momento, el Ejecutivo estadounidense llegó a imponer aranceles comerciales a Brasil respaldando la narrativa de Trump, quien tildaba el proceso judicial contra el clan como una caza de brujas.

La condena a Eduardo Bolsonaro y el frente familiar

La condena a Eduardo Bolsonaro profundiza el desmoronamiento judicial del entorno del ex presidente de derecha. Cabe recordar que el propio Jair Bolsonaro ya recibió una pena de 27 años de cárcel por su rol intelectual y organizativo en el intento de golpe de Estado tras perder los comicios frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El panorama para la familia es sumamente complejo en los tribunales de Brasilia.

Durante el proceso contra el ex diputado, el acusado no estuvo presente en el recinto judicial y debió ser representado por un defensor oficial de la Defensoría Pública. Su hermano, el actual candidato presidencial Flávio Bolsonaro, tampoco acudió a las audiencias, marcando una clara distancia estratégica en medio de la tensión judicial.

El fallo histórico contra Eduardo Bolsonaro

Con esta sentencia contra Eduardo Bolsonaro, la máxima corte del país vecino busca blindar la soberanía de sus instituciones frente a los intentos de instrumentalizar el poder político y económico de potencias extranjeras en los asuntos internos del país. Fuentes judiciales indicaron que el dictamen sienta un precedente institucional clave para América Latina.

La defensa del condenado ya adelantó que buscará apelar la decisión en las instancias internacionales, argumentando una supuesta falta de garantías. No obstante, los analistas locales coinciden en que la resolución unánime del tribunal deja un escaso margen de maniobra para revertir la situación del dirigente en el corto plazo.