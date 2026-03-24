Dos niños que jugaban en la vereda fueron encontrados muertos en un auto abandonado.

niños auto Pedro Henrique y Henry Miguel, los primitos que jugaban en la casa de su abuela y luego fueron encontrados sin vida.

En medio del momento desesperante, a madre de Henry, Ingrid Coelho Faria, presentó una denuncia en una comisaría de Praia Grande y en minutos se organizó un operativo de búsqueda en la zona.

Sin embargo, horas después, en medio del nerviosismo por la situación, pasada la medianoche, cerca de las 0.45 del lunes, los cuerpos de los niños fueron encontrados en el interior de un auto abandonado estacionado en el barrio Vila Sônia.

Al ser revisados por los peritos, estos constataron que los menores ya presentaban rigidez cadavérica, lo que hacía presumir que habían muerto algunas horas antes del hallazgo.

Los investigadores, al registrar una cámara de seguridad captaron el momento en que se vio a los niños por última vez. Las imágenes, grabadas a ls 14.46 del domingo, muestran a los primos Pedro y Henry alejándose solos de la casa de la abuela y doblando la esquina.

En las imágenes siguientes, debido a la altura de un muro, la cámara deja de captarlos y curiosamente, no se observa la presencia de ninguna persona sospechosa cerca de los niños.

El auto abandonado: peritajes de los investigadores

Una vez hallados los cuerpos de los niños, el vehículo donde fueron encontrados fue trasladado por una grúa al estacionamiento de la Central de Policía Judicial (CPJ) para realizar los peritajes de rutina. El auto presentaba signos visibles de abandono, ya que con el capot estaba descolorido, y los neumáticos, sucios y desinflados.

La mamá de Henry, Ingrid Coelho Faria, sospecha que los chicos pudieron haber sido atraídos por alguna persona antes que desaparecieran. En ese sentido, afirmó que “creo que alguien los llamó. Alguien pasó en auto, les ofreció un dulce y ellos fueron”. La mujer agregó que “la abuela entró solo a tomar agua. Cuando salió, ya no estaban”, y destacó que los niños solían jugar juntos en la calle, pero siempre cerca de la casa.

Brasil niños pericias El auto abandonado donde fueron encontrados los primitos fue llevado a la Central de Policía Judicial para las pericias.

En un primer momento, la Justicia caratuló el caso como "homicidio", pero con el correr de las horas, esa hipótesis quedó virtualmente descartada por la Delegación de Investigaciones Generales (DIG) de la ciudad, teniendo en cuenta que los primeros peritajes indicaban signos de autolesión en el rostro de uno de los chicos, y no lograron reunir pruebas contundentes de una agresión externa.

La principal línea de investigación apunta a que Pedro y Henry murieron por asfixia y deshidratación al quedar atrapados en el interior del auto abandonado, aunque los peritos de la Policía Civil continúa la investigación y espera los resultados de los estudios forenses para esclarecer lo sucedido por los pequeños.