Donald Trump reabre la carrera nuclear en Estados Unidos

Vladimir Putin analiza reanudar pruebas nucleares en Rusia

La respuesta desde Moscú no tardó en llegar. El presidente Vladimir Putin pidió al Gobierno de Rusia que estudie la posibilidad de retomar los ensayos con armas nucleares, tras conocer la decisión de Donald Trump.

putin-rusia-misil-efe-2.jpg El presidente de Rusia Vladimir Putin, presentó el nuevo misil ruso (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Mkhail Metzel / Sputnik / Kremlin Pool.

Putin encargó a los ministerios de Defensa y Exteriores, así como a los servicios de inteligencia, un informe conjunto que evalúe los preparativos para retomar las pruebas atómicas. No obstante, aseguró que Rusia mantendrá su compromiso de no realizar ensayos mientras otras potencias cumplan el mismo principio.

Durante una reunión televisada del Consejo de Seguridad ruso, Vladimir Putin recordó que ya había advertido en 2023 que, si Estados Unidos retomaba las pruebas, Rusia respondería con medidas equivalentes.

El equilibrio nuclear vuelve al centro del debate

Según el Panel Internacional sobre Materiales Fisionables, Estados Unidos posee unas 5.500 ojivas nucleares activas, Rusia 1.718 y China entre 400 y 500. Donald Trump utiliza estas cifras como argumento para reforzar la modernización del arsenal estadounidense y garantizar la “disuasión estratégica” frente a otras potencias.

El nuevo cruce entre Trump y Putin marca un capítulo más en la competencia nuclear global, despertando preocupación entre aliados de ambos lados del Atlántico y reavivando temores de una nueva carrera armamentista.