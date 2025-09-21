Donald Trump participó del multitudinario funeral de Charlie Kirk, el activista asesinado

La viuda de Kirk, Erika Kirk, también estuvo presente como la nueva directora ejecutiva de Turning Point, la organización que promueve principios conservadores y la libertad de expresión, que dirigía su esposo.

La muerte de Kirk reavivó un intenso debate sobre la seguridad de los activistas y la libertad de expresión en Estados Unidos. La ceremonia, que se celebró en un estadio con capacidad para 63.000 espectadores, se convirtió en una plataforma para que sus seguidores y líderes políticos reafirmaran su compromiso con los principios que defendía Kirk.

El asesino de Tyler Robinson está detenido

Tyler Robinson, de 22 años, fue identificado como el asesino de Charlie Kirk. El ataque ocurrió durante un debate en la Universidad de Utah Valley en Estados Unidos, frente a más de 3.000 personas en Orem. Robinson no era estudiante del campus y fue detenido 30 horas después del crimen.