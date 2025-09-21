Inicio Mundo Donald Trump
Donald Trump participó del multitudinario funeral de Charlie Kirk, el activista asesinado

El activista de ultraderecha fue asesinado el 10 de setiembre durante un acto político. Donald Trump y J.D. Vance, estuvieron presentes en el funeral

Donald Trump en el estadio State Farm de Glendale, en Arizona, donde se realizó el funeral de Charlie Kirk.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump asistió al masivo funeral del activista de ultraderecha Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre durante un acto político.

Miles de sus seguidores asistieron al Estadio State Farm de Glendale, Arizona y reflejó la influencia en el movimiento conservador de Estados Unidos.

Además de Donald Trump estuvo presente el vicepresidente de Estado Unidos J.D. Vance.

La viuda de Kirk, Erika Kirk, también estuvo presente como la nueva directora ejecutiva de Turning Point, la organización que promueve principios conservadores y la libertad de expresión, que dirigía su esposo.

La muerte de Kirk reavivó un intenso debate sobre la seguridad de los activistas y la libertad de expresión en Estados Unidos. La ceremonia, que se celebró en un estadio con capacidad para 63.000 espectadores, se convirtió en una plataforma para que sus seguidores y líderes políticos reafirmaran su compromiso con los principios que defendía Kirk.

El funeral de Kirk se celebró en un estadio con capacidad para 63.000 espectadores.

El asesino de Tyler Robinson está detenido

Tyler Robinson, de 22 años, fue identificado como el asesino de Charlie Kirk. El ataque ocurrió durante un debate en la Universidad de Utah Valley en Estados Unidos, frente a más de 3.000 personas en Orem. Robinson no era estudiante del campus y fue detenido 30 horas después del crimen.

