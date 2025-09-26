Donald Trump cancela protección temporal a venezolanos que expira en septiembre

Extensión automática de permisos de trabajo

El USCIS confirmó una medida de alivio temporal para los beneficiarios. Los documentos de autorización de empleo (EAD) con fecha de expiración original del 10 de septiembre de 2025 fueron automáticamente extendidos hasta el 7 de noviembre de 2025, permitiendo que los venezolanos continúen trabajando legalmente durante este período de transición.

Para los beneficiarios del TPS en 2023, quienes extendieron el programa y recibieron documentación antes del 5 de febrero de 2025, mantienen válido su estatus pendiente de que se resuelva el litigio contra el gobierno de Donald Trump, según reportó CNN en Español.

Impacto en la comunidad de Venezuela y latina

Esta decisión afecta directamente a una de las comunidades latinas más numerosas en Estados Unidos. Los venezolanos con TPS han podido trabajar legalmente, renovar licencias de conducir y mantener estabilidad migratoria desde que se implementó el programa como respuesta a la crisis política y económica en Venezuela.

La cancelación del TPS para venezolanos forma parte de las medidas migratorias más estrictas de la administración Trump, que también afecta a beneficiarios de Honduras y Nicaragua. Los abogados de inmigración recomiendan a los venezolanos mantenerse informados sobre el desarrollo de los litigios federales y consultar opciones legales alternativas antes de que expire definitivamente su protección temporal.