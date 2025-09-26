Inicio Mundo Donald Trump
Donald Trump cancela protección temporal a venezolanos que expira en septiembre

Trump canceló el TPS para 268.000 venezolanos que expira en septiembre 2025, pero orden judicial mantiene protecciones parciales en batalla legal

Jimena Díaz
Venezolanos deportados por Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE.

La administración de Donald Trump oficializó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela designado en 2021, que beneficia a más de 268.000 venezolanos en Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem anunció que la terminación será efectiva el 10 de septiembre de 2025, según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Kristi Noem y Donald Trump.jpg
Sin embargo, la situación se mantiene en incertidumbre debido a batallas legales en tribunales federales. Un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitió una orden que anuló parcialmente la decisión de la secretaria, creando un panorama complejo para los beneficiarios del TPS Venezuela.

Extensión automática de permisos de trabajo

El USCIS confirmó una medida de alivio temporal para los beneficiarios. Los documentos de autorización de empleo (EAD) con fecha de expiración original del 10 de septiembre de 2025 fueron automáticamente extendidos hasta el 7 de noviembre de 2025, permitiendo que los venezolanos continúen trabajando legalmente durante este período de transición.

Para los beneficiarios del TPS en 2023, quienes extendieron el programa y recibieron documentación antes del 5 de febrero de 2025, mantienen válido su estatus pendiente de que se resuelva el litigio contra el gobierno de Donald Trump, según reportó CNN en Español.

Impacto en la comunidad de Venezuela y latina

Esta decisión afecta directamente a una de las comunidades latinas más numerosas en Estados Unidos. Los venezolanos con TPS han podido trabajar legalmente, renovar licencias de conducir y mantener estabilidad migratoria desde que se implementó el programa como respuesta a la crisis política y económica en Venezuela.

La cancelación del TPS para venezolanos forma parte de las medidas migratorias más estrictas de la administración Trump, que también afecta a beneficiarios de Honduras y Nicaragua. Los abogados de inmigración recomiendan a los venezolanos mantenerse informados sobre el desarrollo de los litigios federales y consultar opciones legales alternativas antes de que expire definitivamente su protección temporal.

Fuentes: USCIS (oficial) y CNN en Español.

