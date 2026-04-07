Donald Trump anunció un alto el fuego a una hora de que se cumpliera el ultimátum que le había dado a Irán

estrecho de ormuz La zona de mayor conflicto en las últimas semanas: el Estrecho de Ormuz. Foto: Def

¿Irán reabrirá el Estrecho de Ormuz?

Según Trump, Irán aceptó reabrir el Estrecho de Ormuz para permitir que pasen las naves que tranpsortan petróleo. Sin embargo, desde Teherán aseguraron que no están dispuestos a hacerlo.

El comunicado de Estados Unidos

En un comunicado publicado en la red Truth Social, el magnate expresó: "Tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche (martes) contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”.

“El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de unaAcuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, destacó.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, agregó Trump.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluye el comunicado de Trump.

comunicado de trump

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