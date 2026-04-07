El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la noche de este martes que suspendió los bombardeos a Irán por dos semanas.
Donald Trump anunció un alto el fuego a una hora de que se cumpliera el ultimátum que le había dado a Irán
El presidente de Estados Unidos aceptó una propuesta de Pakistán y decidió postergar por dos semanas el ataque a Irán. Según Trump, el Estrecho de Ormuz será reabierto
El mandatario norteamericano accedió a una propuesta de Pakistán luego de que horas antes había lanzado la amenaza de que "esta noche morirá toda una civilización".
La noticia se conoció a poco más de una hora de que se venciera el plazo que Estados Unidos le había dado a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. Esta amenaza fue repudiada por líderes de todo el mundo, inlcuido el papa León XIV.
¿Irán reabrirá el Estrecho de Ormuz?
Según Trump, Irán aceptó reabrir el Estrecho de Ormuz para permitir que pasen las naves que tranpsortan petróleo. Sin embargo, desde Teherán aseguraron que no están dispuestos a hacerlo.
El comunicado de Estados Unidos
En un comunicado publicado en la red Truth Social, el magnate expresó: "Tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche (martes) contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”.
“El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de unaAcuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, destacó.
“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, agregó Trump.
“En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluye el comunicado de Trump.
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