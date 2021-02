Dio a luz estando en coma por coronavirus

La mujer fue diagnosticada con coronavirus en la etapa final de su gestación, ya con nueve meses de embarazo.

Fue internada y al poco tiempo ya presentaba dificultades para respirar, tos y neumonía. Incluso, según informa la CNN, su nivel de oxigenación en la sangre era menor al 40% cuando lo normal es 95%.

Cuando el cuadro se complicó, los médicos decidieron inducirle el coma, como a Carmen Barbieri. La cesárea se realizó el 4 de noviembre de 2020. Lucy, la bebé, nació sin coronavirus por lo que rápidamente se unió a su familia en casa. Su madre, mientras tanto, seguía deteriorándose.

Debió ser trasladada al UW Health en Madison, donde pasó varios meses conectada a un respirador. A finales de diciembre los médicos dijeron que necesitaría un doble trasplante de pulmón.

"No había mucha certeza de que volvería a casa. Hubo muchas noches en las que recibí llamadas telefónicas de los médicos que decían que no creían que iba a sobrevivir a la noche; era una montaña rusa emocional ", cuenta su marido Derek a CBSNews.

Pero en los últimos días empezó a recuperar de manera satisfactoria, fue sacada de terapia y a mediados de enero se le quitó el respirador y fue retirada de la lista de espera para transplantes.

El 27 de enero finalmente recibió el alta y pudo tener en brazos a su hija, que hoy cumplió 3 meses.

Kelsey Townsend dio a luz coronavirus.jpg Kelsey Townsend dio a luz a su bebé estando en coma inducido. Llegó a estar en la lista para transplante de pulmón pero se recuperó y pudo conocerla

"Nos unimos instantáneamente cuando nos conocimos. Me dio una gran sonrisa y me miró como si supiera exactamente quién era y eso me hizo sentir muy feliz", contó Kelsey Townsend a CTVNews.