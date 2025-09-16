Cuáles son las ciudades con mayor comunidad argentina en Estados Unidos

estados unidos argentinos miami freepik Miami es, sin dudas, la ciudad con mayor presencia de argentinos en Estados Unidos. Credito: Freepik.

Nueva York y Nueva Jersey: comunidad dinámica y activa

El área metropolitana de Nueva York concentra una comunidad argentina diversa, con presencia en Manhattan, Queens y Nueva Jersey. Aquí los argentinos encuentran desde escuelas de español hasta clubes deportivos y asociaciones de networking profesional.

Los argentinos en Nueva York suelen participar en eventos culturales y ferias gastronómicas, manteniendo viva la tradición y promoviendo la identidad argentina entre la población local.

Los Ángeles y Miami del oeste: vida cultural y profesional

En la costa oeste, Los Ángeles atrae a argentinos por oportunidades laborales en tecnología, cine y startups. La comunidad argentina organiza encuentros culturales, cenas y eventos de networking profesional que ayudan a integrarse en la vida en Estados Unidos.

estados unidos argentinos los angeles freepik Los Ángeles atrae a argentinos por oportunidades laborales en tecnología, cine y startups. Crédito: Freepik.

Otras ciudades con presencia destacada incluyen Houston, Chicago y Washington D.C., donde la comunidad organiza actividades culturales, festivales y eventos deportivos.

Consejos para argentinos en Estados Unidos

Buscar asociaciones y clubes de comunidad argentina para mantener la cultura y hacer contactos.

para mantener la cultura y hacer contactos. Participar en eventos gastronómicos y culturales para conocer otros argentinos y extranjeros interesados en Argentina .

. Mantenerse conectado con medios y redes sociales de la comunidad local para enterarse de novedades y actividades.

Vivir en Estados Unidos siendo argentino puede ser una experiencia enriquecedora si se aprovechan los recursos de la comunidad argentina. Elegir la ciudad adecuada ayuda a mantener vínculos culturales, facilitar la adaptación y disfrutar de una vida más cercana a la patria, aunque estés lejos de Argentina.