Cultura argentina en Estados Unidos

Cuáles son las ciudades con mayor comunidad argentina en Estados Unidos

Descubrí las ciudades con mayor comunidad argentina en Estados Unidos, dónde encontrar cultura, eventos y redes para argentinos que viven en el exterior

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Vivir en Estados Unidos siendo argentino puede ser una experiencia enriquecedora si se aprovechan los recursos de la comunidad argentina.

Muchos argentinos que viven en Estados Unidos buscan mantener su cultura, costumbres y vínculos con la patria. La comunidad argentina se concentra en determinadas ciudades, donde se pueden encontrar clubes culturales, restaurantes, eventos y redes de apoyo que facilitan la vida lejos de Argentina.

Miami y Fort Lauderdale: epicentro de la comunidad argentina

Miami es, sin dudas, la ciudad con mayor presencia de argentinos en Estados Unidos. Barrios como Aventura, Doral y Coral Gables cuentan con numerosos restaurantes, escuelas de tango y tiendas de productos argentinos. La cercanía con aeropuertos internacionales y la amplia oferta de vuelos a Argentina la convierte en un punto estratégico para quienes viajan frecuentemente.

Fort Lauderdale, a solo media hora de Miami, también tiene una comunidad creciente. Aquí se destacan clubes sociales y asociaciones culturales que organizan eventos típicos argentinos, desde cenas de asado hasta festivales de tango.

estados unidos argentinos miami freepik
Miami es, sin dudas, la ciudad con mayor presencia de argentinos en Estados Unidos. Credito: Freepik.

Nueva York y Nueva Jersey: comunidad dinámica y activa

El área metropolitana de Nueva York concentra una comunidad argentina diversa, con presencia en Manhattan, Queens y Nueva Jersey. Aquí los argentinos encuentran desde escuelas de español hasta clubes deportivos y asociaciones de networking profesional.

Los argentinos en Nueva York suelen participar en eventos culturales y ferias gastronómicas, manteniendo viva la tradición y promoviendo la identidad argentina entre la población local.

Los Ángeles y Miami del oeste: vida cultural y profesional

En la costa oeste, Los Ángeles atrae a argentinos por oportunidades laborales en tecnología, cine y startups. La comunidad argentina organiza encuentros culturales, cenas y eventos de networking profesional que ayudan a integrarse en la vida en Estados Unidos.

estados unidos argentinos los angeles freepik
Los &Aacute;ngeles atrae a argentinos por oportunidades laborales en tecnolog&iacute;a, cine y startups. Cr&eacute;dito: Freepik.

Los Ángeles atrae a argentinos por oportunidades laborales en tecnología, cine y startups. Crédito: Freepik.

Otras ciudades con presencia destacada incluyen Houston, Chicago y Washington D.C., donde la comunidad organiza actividades culturales, festivales y eventos deportivos.

Consejos para argentinos en Estados Unidos

  • Buscar asociaciones y clubes de comunidad argentina para mantener la cultura y hacer contactos.
  • Participar en eventos gastronómicos y culturales para conocer otros argentinos y extranjeros interesados en Argentina.
  • Mantenerse conectado con medios y redes sociales de la comunidad local para enterarse de novedades y actividades.

Vivir en Estados Unidos siendo argentino puede ser una experiencia enriquecedora si se aprovechan los recursos de la comunidad argentina. Elegir la ciudad adecuada ayuda a mantener vínculos culturales, facilitar la adaptación y disfrutar de una vida más cercana a la patria, aunque estés lejos de Argentina.

