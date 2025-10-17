Críticas a ICE en Estados Unidos por usar el dispositivo WRAP durante deportaciones

Pero, los abogados migratorios y observadores internacionales denuncian que las imágenes y testimonios de personas sometidas a este método muestran condiciones humillantes, comparables a técnicas de restricción policial extrema.

El abogado de derechos civiles Carlos García, radicado en Los Ángeles, aseguró que el dispositivo “viola estándares básicos de trato humano” y pidió una revisión judicial sobre su uso.

Por su parte, la organización Human Rights Watch solicitó que el Congreso de Estados Unidos abra una investigación formal.

Testimonios de migrantes deportados

Exmigrantes deportados bajo custodia de ICE contaron que el dispositivo WRAP les impidió moverse o comunicarse durante horas, incluso en vuelos largos. “No podía mover las piernas ni girar el cuello. Me sentí tratado como un objeto, no como una persona”, declaró uno de ellos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que revisará los protocolos de uso del WRAP y otros métodos de restricción.

Legisladores demócratas ya pidieron una audiencia para evaluar la legalidad de estas prácticas dentro de los vuelos de deportación.