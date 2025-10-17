Inicio Mundo Estados Unidos
Críticas a ICE en Estados Unidos por usar el dispositivo WRAP durante deportaciones

Organizaciones denuncian trato inhumano tras el uso del dispositivo WRAP por ICE en deportaciones de migrantes en Estados Unidos

Por UNO
Logo del Departamento de Seguridad Nacional en la sede del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en Washington, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Graeme Sloan.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos enfrenta fuertes críticas tras la revelación de que está utilizando dispositivos de sujeción corporal completa, conocidos como WRAP, durante deportaciones de migrantes. El dispositivo inmoviliza completamente el cuerpo de la persona, envolviéndola en una posición que limita su movilidad.

Según ICE, se utiliza para “prevenir lesiones” durante traslados aéreos o terrestres, pero organizaciones de derechos humanos sostienen que el uso del WRAP constituye un trato inhumano y degradante.

ICE defiende su uso en Estados Unidos

Fuentes de ICE explicaron que el WRAP “no causa dolor ni impide la respiración”, y que los agentes reciben capacitación específica para su aplicación en situaciones de alto riesgo.

Pero, los abogados migratorios y observadores internacionales denuncian que las imágenes y testimonios de personas sometidas a este método muestran condiciones humillantes, comparables a técnicas de restricción policial extrema.

El abogado de derechos civiles Carlos García, radicado en Los Ángeles, aseguró que el dispositivo “viola estándares básicos de trato humano” y pidió una revisión judicial sobre su uso.

Por su parte, la organización Human Rights Watch solicitó que el Congreso de Estados Unidos abra una investigación formal.

Testimonios de migrantes deportados

Exmigrantes deportados bajo custodia de ICE contaron que el dispositivo WRAP les impidió moverse o comunicarse durante horas, incluso en vuelos largos. “No podía mover las piernas ni girar el cuello. Me sentí tratado como un objeto, no como una persona”, declaró uno de ellos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que revisará los protocolos de uso del WRAP y otros métodos de restricción.

Legisladores demócratas ya pidieron una audiencia para evaluar la legalidad de estas prácticas dentro de los vuelos de deportación.

Fuente: AP News.

