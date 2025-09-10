La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este martes la orden que obligaba a la administración de Donald Trump a liberar 4.000 millones de dólares destinados a ayuda exterior. La decisión, firmada por el presidente del tribunal, John Roberts, detiene temporalmente el fallo de un juez federal que había ordenado ejecutar los fondos ya aprobados por el Congreso.
Corte Suprema de Estados Unidos congela fondos de ayuda exterior
