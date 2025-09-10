Corte Suprema de Estados Unidos congela fondos de ayuda exterior

Desde su regreso al poder en enero, Donald Trump ha impulsado recortes a la ayuda exterior, debilitando el papel de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

La Casa Blanca sostiene que no bloquea toda la asistencia internacional, y asegura que se desembolsarán 6.500 millones de dólares ya aprobados por el Congreso.

La actual financiación federal vence el 30 de septiembre, por lo que la disputa sobre estos recursos podría tensar aún más las negociaciones presupuestarias en Washington.