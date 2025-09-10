Inicio Mundo Estados Unidos
Frenan fondos al extranjero

Corte Suprema de Estados Unidos congela fondos de ayuda exterior

La Corte Suprema dio aire a Donald Trump al congelar $4.000 millones en ayuda exterior de Estados Unidos, pero el caso sigue bajo revisión

Por Jimena Díaz [email protected]
Exterior de la fachada de la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, DC (Archivo). Crédito: EFE/ Will Oliver.

La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este martes la orden que obligaba a la administración de Donald Trump a liberar 4.000 millones de dólares destinados a ayuda exterior. La decisión, firmada por el presidente del tribunal, John Roberts, detiene temporalmente el fallo de un juez federal que había ordenado ejecutar los fondos ya aprobados por el Congreso.

Con este movimiento, la Casa Blanca gana margen en la disputa por el control del gasto público y mantiene congelado el dinero mientras el caso continúa en revisión. Según el Gobierno, enviar los fondos al extranjero interferiría con la política exterior que busca implementar.

Corte Suprema pide argumentos

El tribunal solicitó a los demandantes, entre ellos organizaciones afectadas por los recortes, que presenten sus argumentos antes del viernes. Hasta entonces, el congelamiento seguirá vigente.

Desde su regreso al poder en enero, Donald Trump ha impulsado recortes a la ayuda exterior, debilitando el papel de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

La Casa Blanca sostiene que no bloquea toda la asistencia internacional, y asegura que se desembolsarán 6.500 millones de dólares ya aprobados por el Congreso.

La actual financiación federal vence el 30 de septiembre, por lo que la disputa sobre estos recursos podría tensar aún más las negociaciones presupuestarias en Washington.

