"Yo diría que el tema del robo se descartaría. Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", dijo César Zapata, un comandante de la Policía Nacional.

Tras conocerse el asesinato, que fue a plena luz del día este miércoles, el diario El Universo de Ecuador mostró un video en el que el año pasado el conductor revelaba haber recibido amenazas de muerte tras las denuncias de corrupción que había presentado.

El asesinato se da a días de la nueva elección presidencial (7 de febrero) y en medio del escándalo por la vacuna contra el coronavirus en aquel país.

Sobre el crimen, el comandante de la Policía Nacional contó a la prensa que Efraín Ruales salió del gimnasio sobre las 7 AM junto a su novia, de la que despidió y se estaba dirigiendo a su domicilio.

El ataque provino de otro vehículo. La Policía halló tres orificios de bala del lado del conductor y un cuarto del lado derecho, en la ventanilla.

asesinato Efraín Ruales ecuador 12.jpg

Conmoción por el asesinato a plena luz del día de Efraín Ruales, un popular conductor de Ecuador. Impactante foto publicada en redes sociales

Efraín Ruales tenía 36 años y era muy popular en Ecuador. Trabajaba en un programa de la televisora Ecuasiva.

También era actor e influencer en las redes sociales.