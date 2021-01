"Hace poco meses me reuní con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y nos ha garantizado una dotación de 4,4 millones de dosis para poder atender a ustedes, ecuatorianos. Hemos visto como los derechos a la salud han sido mancillado, eliminados, borrados", señaló Arauz en su alocución.

El ecuatoriano había visitado la Argentina el pasado 9 de enero, cuando mantuvo reuniones con el jefe de Estado y con la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Durante el debate, el candidato presidencial de Unidos por la Esperanza (UNES) afirmó en su cuenta de Twitter que hizo la visita a Buenos Aires "en calidad del futuro Presidente del Ecuador".

"Hemos iniciado las conversaciones para que la vacuna de Oxford esté disponible según el cronograma presentado. Seremos un gobierno que defienda sus derechos", había agregado en su cuenta de la red social.

Los dichos de Arauz fueron cuestionados por el ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, quien afirmó: "Es una ridiculez, porque el señor Fernández, por más presidente que sea de una República, no tiene la potestad a no ser que él sea dueño de AstraZeneca y yo me enteraría este momento de disponer de vacunas que le corresponden al pueblo argentino para otros países".

"A él no le corresponde, le corresponde a la compañía AstraZeneca, esos 4 millones de vacunas yo no sé a quién van a dar, si es que van a aumentarse o disminuirse, pero es muy poco probable y para mí no es correcta esa aseveración", agregó el funcionario.