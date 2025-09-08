Inicio Mundo Estados Unidos
Economía

Comercio entre China y Estados Unidos cae 11% y preocupa a los mercados internacionales

El comercio entre China y Estados Unidos retrocede 11% en agosto. Exportaciones chinas lideran la caída en medio de tensiones económicas

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
El puerto de Los Ángeles

El puerto de Los Ángeles, California en Estados Unidos. Las importaciones bajaron un 30% la primera semana de mayo. Crédito: EFE/EPA/Caroline Brehman.

El comercio en yuanes entre China y Estados Unidos se desplomó casi un 11% entre julio y agosto, encadenando dos meses seguidos de descensos. El retroceso contrasta con el repunte de junio, cuando los intercambios habían crecido más de 20% gracias a la extensión de la tregua arancelaria por 90 días.

Según datos de la Administración General de Aduanas de Pekín, en julio el comercio con Estados Unidos ya había caído un 10,75% respecto al mes previo, mientras que en junio la baja había sido de 3,99%.

Donald Trump China Estados Unidos EFE 1
El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/EPA/ Paolo Aguilar / Mohammed Badra.

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Paolo Aguilar / Mohammed Badra.

Exportaciones de China sufren mayor impacto

El balance de agosto muestra que China sigue siendo la más afectada. Sus exportaciones hacia Estados Unidos cayeron un 12,05% intermensual, el doble del descenso de las importaciones de bienes estadounidenses, que retrocedieron un 6,91%.

En julio, las ventas de productos chinos ya habían bajado un 6,39% frente al mes anterior, aunque las compras de productos norteamericanos habían resistido con un crecimiento de 3,91%.

La tendencia interanual sigue siendo negativa: el comercio bilateral de agosto fue un 29% menor al registrado en 2024. En detalle, las exportaciones chinas retrocedieron un 32,87% y las importaciones desde Estados Unidos un 15,76%.

Comercio bilateral en retroceso acumulado

Entre enero y agosto, los intercambios en yuanes entre China y Estados Unidos fueron un 13,5% inferiores a los del mismo período del año anterior. Las exportaciones chinas cayeron un 14,6%, mientras que las importaciones desde Norteamérica descendieron un 10,1%.

rusia china estados unidos efe 1
Reuni&oacute;n previa al desfile entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, en Pek&iacute;n, China de la semana pasada. Cr&eacute;dito: EFE/ Sergey Bobylev /Sputnik /Kremlin Pool.

Reunión previa al desfile entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, China de la semana pasada. Crédito: EFE/ Sergey Bobylev /Sputnik /Kremlin Pool.

La semana pasada Donald Trump acusó a China de conspirar contra Estados Unidos. Los analistas advierten que esta caída refleja la fragilidad de la tregua arancelaria y la presión que enfrentan ambas economías en un escenario de tensiones comerciales y desaceleración global.

Temas relacionados:

Te puede interesar