Comercio entre China y Estados Unidos cae 11% y preocupa a los mercados internacionales

En julio, las ventas de productos chinos ya habían bajado un 6,39% frente al mes anterior, aunque las compras de productos norteamericanos habían resistido con un crecimiento de 3,91%.

La tendencia interanual sigue siendo negativa: el comercio bilateral de agosto fue un 29% menor al registrado en 2024. En detalle, las exportaciones chinas retrocedieron un 32,87% y las importaciones desde Estados Unidos un 15,76%.

Comercio bilateral en retroceso acumulado

Entre enero y agosto, los intercambios en yuanes entre China y Estados Unidos fueron un 13,5% inferiores a los del mismo período del año anterior. Las exportaciones chinas cayeron un 14,6%, mientras que las importaciones desde Norteamérica descendieron un 10,1%.

rusia china estados unidos efe 1 Reunión previa al desfile entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, China de la semana pasada. Crédito: EFE/ Sergey Bobylev /Sputnik /Kremlin Pool.

La semana pasada Donald Trump acusó a China de conspirar contra Estados Unidos. Los analistas advierten que esta caída refleja la fragilidad de la tregua arancelaria y la presión que enfrentan ambas economías en un escenario de tensiones comerciales y desaceleración global.