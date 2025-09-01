a presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lanzó una dura advertencia sobre las intenciones de Donald Trump de influir en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), informó la agencia EFE. Lagarde señaló que si el presidente lograra tomar control de la Fed, “sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y para la economía mundial”.
Christine Lagarde advierte sobre Donald Trump y la Reserva Federal
Christine Lagarde advirtió que un control de la Fed por parte de Donald Trump pondría en riesgo la economía de Estados Unidos y la estabilidad global