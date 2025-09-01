Inicio Mundo Donald Trump
Christine Lagarde advierte sobre Donald Trump y la Reserva Federal

Christine Lagarde advirtió que un control de la Fed por parte de Donald Trump pondría en riesgo la economía de Estados Unidos y la estabilidad global

Jimena Díaz
La presidenta del Banco Central Europeo

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde habló sobre la relación de Donald Trump y la Reserva Federal de Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Ronald Wittek.

a presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lanzó una dura advertencia sobre las intenciones de Donald Trump de influir en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), informó la agencia EFE. Lagarde señaló que si el presidente lograra tomar control de la Fed, “sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y para la economía mundial”.

Lagarde recordó que el Tribunal Supremo ha establecido que un gobernador de la Reserva Federal solo puede ser removido por “hechos graves”, lo que complica cualquier intento de destituir a sus miembros. Sin embargo, advirtió que si Donald Trump avanzara en ese camino, las consecuencias serían preocupantes: “La política monetaria de la Fed influye directamente en la estabilidad de precios y en el empleo, y sus efectos repercuten en todo el planeta”.

Donald Trump y el despido de Lisa Cook

El presidente anunció recientemente el despido de la gobernadora Lisa Cook, quien presentó un recurso judicial para frenar la decisión. Cook apeló al Estado de derecho, ya que la medida se produjo en medio de una investigación sobre un presunto fraude hipotecario impulsado por la propia administración de Donald Trump.

Este movimiento intensificó la tensión entre el Donald Trump y la Reserva Federal, a la que ha presionado insistentemente para que reduzca las tasas de interés. Los responsables del organismo, sin embargo, han mostrado cautela, especialmente ante el riesgo de inflación provocado por la subida de aranceles impulsada por Trump.

Christine Lagarde y el Estado de derecho en Estados Unidos

Consultada sobre si considera que Estados Unidos sigue siendo un Estado de derecho, Christine Lagarde respondió que sí, siempre y cuando se respeten las decisiones del Tribunal Supremo. No obstante, advirtió que si esa institución es objeto de presiones, “estoy muy preocupada por el Estado de derecho”.

La advertencia de Lagarde se suma a las crecientes tensiones en la política económica estadounidense. Mientras Trump busca imponer su visión en la Fed, desde Europa advierten que un movimiento así podría tener consecuencias globales.

