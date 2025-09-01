Christine Lagarde advierte sobre Donald Trump y la Reserva Federal

Lagarde recordó que el Tribunal Supremo ha establecido que un gobernador de la Reserva Federal solo puede ser removido por “hechos graves”, lo que complica cualquier intento de destituir a sus miembros. Sin embargo, advirtió que si Donald Trump avanzara en ese camino, las consecuencias serían preocupantes: “La política monetaria de la Fed influye directamente en la estabilidad de precios y en el empleo, y sus efectos repercuten en todo el planeta”.

Donald Trump y el despido de Lisa Cook

El presidente anunció recientemente el despido de la gobernadora Lisa Cook, quien presentó un recurso judicial para frenar la decisión. Cook apeló al Estado de derecho, ya que la medida se produjo en medio de una investigación sobre un presunto fraude hipotecario impulsado por la propia administración de Donald Trump.