Caso Madeleine McCann: el inesperado giro que complica la versión de la chica polaca

Portugal Madeleine padres.jpg

Wendell indicó en sus redes sociales días atrás que tenía las pruebas para demostrar que ella era la nena que se está buscando desde hace más de 15 años. No obstante, tanto su familia como las autoridades no creen en su discurso. “Queda descartada la versión de los hechos", publicaron desde el sitio polaco Gazeta, que replicaron las declaraciones del portavoz de la Policía Policial en Wroclaw, donde vive Julia.

“La actuación de los agentes de la Jefatura Provincial de Policía en esta fase contradice la versión presentada por esta mujer", señaló.

Wendell había asegurado con imágenes que tenía un parecido con Madeleine en sus ojos, precisamente con una afección ocular extraña que tienen muy pocas personas. También dijo que su familia adoptiva nunca le habló de su pasado y que intentó buscar su certificado de nacimiento, pero no pudo encontrarlo.

Madeleine McCann.jpg

"Los recuerdos son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema", expresó. Y siguió mediante un video en redes: "He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann".

Días atrás, los padres de Wendell compartieron un comunicado en el que insinuaron que su hija padece de problemas psicológicos.

"Siempre hemos intentado entender las cosas que le estaban pasando a Julia. Terapias, medicación, psicólogos y psiquiatras. Sus amenazas, sus mentiras y manipulaciones hacia nosotros, sus acciones en internet…”, expresaron. “Hemos tratado de prevenirlo (...) Se mudó, no quiere tomar su medicación. Se negó a que le trataran en uno de los mejores hospitales psiquiátricos de Polonia", afirmaron.