Burbujas inflables: la construcción sustentable en China

Reducir el 95% del polvo: las partículas generadas por excavaciones y perforaciones quedan atrapadas dentro del domo, manteniendo limpias las fachadas y veredas colindantes.

las partículas generadas por excavaciones y perforaciones quedan atrapadas dentro del domo, manteniendo limpias las fachadas y veredas colindantes. Mitigar el ruido en un 80%: los niveles sonoros se mantienen por debajo de los 50 decibeles, transformando el estruendo de la maquinaria pesada en algo similar a una conversación tranquila.

Proyectos emblemáticos en Pekín, como la renovación de la Librería de Lenguas Extranjeras, o en Jinan, con domos de 50 metros de altura que cubren 20.000 metros cuadrados, demuestran la viabilidad de esta tecnología en centros de alta densidad poblacional.

Eficiencia y plazos de ejecución

Más allá del beneficio vecinal, las burbujas inflables optimizan la productividad. Al crear un ambiente controlado con sensores de presión y temperatura, el ritmo de trabajo no se ve afectado por inclemencias climáticas. Según las autoridades de Dongcheng, esto permite reducir el impacto del clima en un 90%, logrando acortar los plazos finales de entrega en aproximadamente un 20%.

En un mundo donde las ciudades crecen sin pausa, estas cúpulas representan un cambio de paradigma: ya no se trata de mitigar la molestia una vez generada, sino de contener el impacto en su origen para preservar la calidad de vida urbana.