minii.JPG Autos modernos. Así es el nuevo Mini Cooper eléctrico, el auto que usa Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, posteó algunas fotos paseando por París. Se trataba del primer MINI eléctrico, cuya denominación es Mini Cooper SE Electric.

El Mini eléctrico volvió a ser noticia, porque la prestigiosa publicación inglesa Autocar, ha sorprendido con la develación de cuatro fotografías de la nueva versión de este legendario modelo nacido en la década del 50, como modo de combatir la falta de combustibles en las islas británicas.

El auto se presentará en 2024, pero con estas imágenes, todos han podido descubrir lo que se ocultaba bajo el camuflaje con el que se había visto el vehículo en los últimos meses.

►TE PUEDE INTERESAR: Tito, el auto eléctrico fabricado en San Luis, sale a la venta y costará $1.500.000

Las novedades no solo vendrán del lado estético, porque desde la plataforma misma, este segundo Mini eléctrico es completamente distinto al anterior.

miini.JPG Autos modernos. Así es el nuevo Mini Cooper eléctrico, el auto que usa Antonela Roccuzzo.

Se llamará simplemente Cooper, y se construirá en China a partir de la nueva base tecnológica para autos eléctricos de tracción delantera que fue diseñada por Spotlight Automotive, la empresa conjunta de BMW y Great Wall.

Por supuesto que un diseño tan característico de un automóvil no podía perder su identidad, de modo que a simple vista, aún sin logotipos o insignias, está claro que se trata de un MINI.

Seguirá midiendo 3,8 metros de largo, aunque es más ancho, con voladizos más cortos y por lo tanto, una mayor distancia entre ejes. Se han retirado los plásticos sobre los guardabarros, quitándole algo de la musculosa imagen que tenía desde 2004, aunque confirmando el camino hacia un diseño más minimalista en general.

►TE PUEDE INTERESAR: Tuneó su Fiat 600 como si fuera "transparente" y es furor

Los faros delanteros mantienen su forma circular con dos hazes de luz interiores horizontales, el capó dejó atrás la entrada de aire y es ahora más liso y las luces traseras también cambian, olvidando el diseño que reproducía la bandera inglesa, y para pasar a uno menos británico y más global, con dos triángulos que se cierran hacia el interior de la carrocería.

Por supuesto, adelante no hay parrilla, sino una superficie plana, y atrás no está la famosa cola de escape inspirada en una lata de Coca-Cola, porque el motor eléctrico no emite gases de escape.

mmini.JPG Autos modernos. Así es el nuevo Mini Cooper eléctrico, el auto que usa Antonela Roccuzzo.

A nivel motriz, el Mini Cooper 2024 tendrá varias opciones, con una versión de acceso de 180 CV , que más adelante se complementará con otras de 215 CV y hasta una de 250 CV para el John Cooper Works.

A nivel de energía, el auto inicial tendrá una batería de Li-Ion de 40 kWh de capacidad y una autonomía eléctrica cercana a los 400 kilómetros, aunque también existirá una variante con 54 kWh que podrá tener hasta 500 kilómetros de capacidad eléctrica.

En el interior, la esencia tampoco se perderá, manteniendo las perillas para muchas de las funciones que se accionan manualmente, y el gran círculo en el centro del tablero, en el que se extenderá una gran pantalla con toda la información complementaria del cuadro de instrumentos, también digital, que tiene el conductor detrás del volante.

mini.JPG Autos modernos. Así es el nuevo Mini Cooper eléctrico, el auto que usa Antonela Roccuzzo.

El auto tendrá una versión con motor de combustión interna, presumiblemente solo para Inglaterra, pero con este mismo diseño de carrocería.

En ambos casos, el eléctrico y el térmico, esta versión solamente tendrá tres puertas hatchback.

El nuevo Mini Cooper eléctrico se presentará oficialmente a fin de este año, aunque su comercialización comenzará después del primer trimestre de 2024.

Si bien no se ha dado a conocer el precio, eso ocurrirá cuando se lance el modelo, se estima que superará los 30.000 euros, ya que actualmente el SE Eléctric tiene un valor superior a esa cifra.