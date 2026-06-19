El horror

Las autoridades judiciales italianas interrogaron a cuatro presuntos implicados desde la aparición de un documental en 2022. En un operativo reciente en Alessandria, la policía confiscó un silenciador en la vivienda de uno de los sospechosos.

Este individuo confesó en el pasado a su expareja que viajaba a Bosnia con personas que se convertían en francotiradores los fines de semana.

sniper Los rifles utilizados durante la guerra por los francotiradores serbios.

La mujer entregó a los investigadores la fotografía de un permiso especial de ingreso a las áreas de combate. El documento contenía anotaciones con el recuento de las víctimas.

Las evidencias previas demostraron que los interesados pagaban cifras superiores a los 90.000 dólares para ejecutar ciudadanos. Tarifas adicionales se cobraban si los objetivos eran niños.

El origen de los involucrados en el safari

Los cazadores provenían de diversos países de Europa Occidental, incluidos Alemania, Francia e Inglaterra. "Había alemanes, franceses, ingleses... personas de todos los países occidentales que pagaban grandes sumas de dinero para que los llevaran allí a disparar a civiles", declaró Gavazzeni.

Los organizadores facilitaban la búsqueda de los objetivos desde puntos estratégicos de la ciudad.

El punto de encuentro habitual para el safari sucedía en el cementerio judío de Sarajevo. El voluntario de una unidad de tanques serbia, Aleksandar Licanin, recordó la apariencia de los visitantes.

"Vestían chaquetas de cuero caras y me dijeron que eran italianos, alemanes y británicos", testificó el excombatiente. Los magistrados europeos planifican una reunión en La Haya a finales de junio para coordinar las acciones penales vigentes.