Aristócrata italiano está en la mira por participar en safaris para "cazar personas" durante la guerra

La justicia investiga a un miembro de la aristocracia de Italia debido a su presunta participación en actividades aberrantes durante la guerra de la década de 1990. El sospechoso, un hombre adinerado con obsesión por el armamento militar, asistió supuestamente a los denominados safaris para "cazar personas" en la sitiada Sarajevo. Diversos informes señalan que pagó altas sumas de dinero para unirse a los francotiradores.
Los tiradores extranjeros se ubicaban en las colinas junto a los milicianos serbios. Desde esas posiciones elevadas, los cazadores disparaban contra los ciudadanos indefensos mientras el conflicto destruía la región.
El involucrado solía alardear sobre sus viajes en reuniones sociales. "Me abordó un testigo que denunció que el aristócrata se había jactado ante sus amigos sobre el safari más de una vez durante la cena", afirmó el escritor de investigación Ezio Gavazzeni.
El horror
Las autoridades judiciales italianas interrogaron a cuatro presuntos implicados desde la aparición de un documental en 2022. En un operativo reciente en Alessandria, la policía confiscó un silenciador en la vivienda de uno de los sospechosos.
Este individuo confesó en el pasado a su expareja que viajaba a Bosnia con personas que se convertían en francotiradores los fines de semana.
La mujer entregó a los investigadores la fotografía de un permiso especial de ingreso a las áreas de combate. El documento contenía anotaciones con el recuento de las víctimas.
Las evidencias previas demostraron que los interesados pagaban cifras superiores a los 90.000 dólares para ejecutar ciudadanos. Tarifas adicionales se cobraban si los objetivos eran niños.
El origen de los involucrados en el safari
Los cazadores provenían de diversos países de Europa Occidental, incluidos Alemania, Francia e Inglaterra. "Había alemanes, franceses, ingleses... personas de todos los países occidentales que pagaban grandes sumas de dinero para que los llevaran allí a disparar a civiles", declaró Gavazzeni.
Los organizadores facilitaban la búsqueda de los objetivos desde puntos estratégicos de la ciudad.
El punto de encuentro habitual para el safari sucedía en el cementerio judío de Sarajevo. El voluntario de una unidad de tanques serbia, Aleksandar Licanin, recordó la apariencia de los visitantes.
"Vestían chaquetas de cuero caras y me dijeron que eran italianos, alemanes y británicos", testificó el excombatiente. Los magistrados europeos planifican una reunión en La Haya a finales de junio para coordinar las acciones penales vigentes.