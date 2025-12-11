Un SUV de Toyota fue elegido el mejor del año por una característica particular

Por qué el Toyota 4Runner ganó el premio como el mejor todoterreno

La expectativa por el nuevo Toyota 4Runner subió mucho hace ya varios años, así que el entusiasmo fue general cuando la marca mostró la nueva generación 2025, construida sobre la plataforma TNGA-F. Prometieron más capacidad, motores turbo y turbo-híbridos nuevos y más eficientes, además de una pila de características y tecnologías modernas. Tenían razón al emocionarse. El nuevo modelo conserva su estructura de carrocería sobre chasis, pero aplica diez años de experiencia aprendida con el modelo anterior. Esto hizo que el nuevo SUV pasara de ser solo un vehículo de trabajo a ser un conquistador versátil fuera del asfalto. Sus nueve niveles de equipamiento cubren un enorme abanico de capacidades, aunque las versiones Trailhunter y TRD Pro atienden a dos caminos diferentes de excelencia todoterreno.

El Toyota todoterreno en estas versiones cuenta con una distancia al suelo de hasta 10,1 pulgadas y ángulos de aproximación, salida y ventral de 33, 24 y 24 grados, respectivamente. Trae de serie la suspensión Old Man Emu en el Trailhunter y amortiguadores ajustables FOX QS3 ajustados por TRD en el TRD Pro.

Los pilotos de prueba elogiaron las mejoras del nuevo 4Runner. Destacaron su interior más refinado con la última tecnología y una ergonomía excelente, su espacio práctico para asientos y maletero, y que mantuviera muchos controles físicos. Esto demuestra que Toyota conoce muy bien a sus clientes. La experiencia de manejo fuera del asfalto es el verdadero punto fuerte, tanto a alta velocidad en caminos de tierra como al pasar lentamente por senderos rocosos. La suspensión Fox del TRD Pro recibió elogios por cómo mejoró la agilidad, el equilibrio y la estabilidad del SUV en cualquier terreno.

Con un sistema de cámaras especiales para el off-road, los conductores no tuvieron problemas al enfrentar caminos difíciles, esos que harían subir el estrés en casi cualquier otro todoterreno moderno. Uno de los periodistas de CarBuzz, Ian Wright, resumió su experiencia con el 4Runner diciendo: "Los coches y las camionetas no necesitan ser lógicos, pero sí tienen que tener sentido cuando evolucionan. El nuevo 4Runner cumple con todo lo necesario: la mejora del motor es acertada, mientras que el híbrido ofrece más de lo que la mayoría de los compradores necesitarán. La conducción y el manejo están ahora entre los mejores, y la capacidad fuera del asfalto es exactamente lo que se espera de un 4Runner. Los modelos TRD son excepcionales, y el Trailhunter es quizás el mejor vehículo todoterreno de Toyota hasta ahora".

Otros vehículos que estuvieron cerca de llevarse el premio

toyota 4runner.webp La Toyota 4Runner, una verdadera bestia off road.

Aunque el todoterreno de Toyota consiguió el primer lugar, tuvo que superar a competidores únicos en el panorama off-road de este año.

Mucha gente considera que el hermano mayor, el Ford Bronco, es el verdadero rey fuera de la carretera. Sin embargo, una renovación del Ford Bronco Sport 2025 llevó a este SUV compacto a un nuevo nivel. Esto fue especialmente por la adición del paquete Sasquatch por primera vez. Aunque tiene una construcción monocasco, los pilotos de prueba encontraron que era un todoterreno extremadamente capaz, especialmente con el paquete Sasquatch que añade más protección en la parte inferior, neumáticos Goodyear Territory All-Terrain y un modo de conducción Rally dedicado en su sistema de selección de modos G.O.A.T. Los periodistas quedaron muy impresionados, catalogando al Bronco Sport actualizado como el mejor SUV todoterreno de su clase.

El Hyundai Ioniq 5 XRT 2025 no es un todoterreno tradicional, pero recibió muchos elogios de los editores y probadores por su forma poco convencional de abordar el off-road. El premio casi se lo lleva, pues con el rendimiento que están alcanzando los vehículos modernos, aprovechar todo su potencial se vuelve casi imposible fuera de una pista de carreras. El Ioniq 5 XRT resuelve esto con su enfoque de estilo rally para la conducción todoterreno, permitiendo a los conductores aprovechar su chasis mejorado y su torque eléctrico instantáneo en superficies sueltas, donde la velocidad importa menos que la diversión pura. No es lo primero que se viene a la mente al escuchar la palabra "todoterreno", pero el Ioniq 5 XRT tiene un atractivo particular que los expertos predicen que será la próxima gran cosa en el mundo de los SUV.