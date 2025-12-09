¿Nueva tendencia? Toyota bajó el precio de su modelo más atractivo en Europa

chr toyota Toyota busca competir contra las marcas chinas que están comenzando a ganar lugar en el mercado.

Es un SUV práctico que se maneja bien en la ciudad, pero también puede enfrentar viajes largos sin problemas, pues ofrece comodidad y un andar muy silencioso. Este nuevo modelo busca ese equilibrio que muchos conductores necesitan para el día a día.

La marca japonesa ofrece dos alternativas mecánicas para este C-HR+. El modelo base, llamado Advance, arranca con un precio realmente competitivo.

Motor y equipamiento del Advance

La versión Advance equipa un motor potente que entrega 165 kW (224 CV) y un par de 269 Nm. El vehículo tiene tracción delantera y consigue acelerar de 0 a 100 km/h en solo 7,4 segundos. Su velocidad máxima alcanza los 160 km/h.

Todo esto funciona gracias a una batería de 77 kWh, lo que le permite ofrecer una autonomía de 600 km bajo el ciclo WLTP. Es un número que destaca y marca una diferencia importante frente a otros vehículos en su categoría en Europa.

El equipamiento de esta versión básica es muy completo. Incluye llantas de 18", faros LED, un portón eléctrico y una pantalla de 14". Trae consigo sistemas de conectividad como Android Auto y Apple CarPlay, además de Bluetooth, climatizador bizona y acceso sin llave. El paquete de seguridad es el Toyota Safety Sense, junto con cámara trasera, asientos calefactables y un cargador embarcado de 11 kW. Todo este equipamiento por 36.500 euros al contado. Un precio que de verdad resulta muy competitivo y sorprendente.

La opción más potente: el Spirit

modelo toyota chr El Toyota C-HR+ es uno de los modelos 100% eléctrico de la marca.

Por encima de la Advance encontramos la versión Spirit, pensada para quienes buscan mayores prestaciones. Este nuevo modelo es más potente y viene mucho más equipado. Monta dos motores, uno en cada eje.

La potencia combinada es de 252 kW (343 CV) y un par de 438 Nm. Tiene tracción AWD-i, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,2 segundos. Su velocidad máxima sube a 180 km/h. La autonomía WLTP de esta versión llega a los 475 km.

El acabado Spirit suma algunos elementos exclusivos a su ya completa lista. Incluye llantas de 20", un techo solar Skyview, un equipo de sonido JBL y una elegante tapicería de cuero y ante. Además, mejora el cargador a 22 kW y añade cámara 360º, asistente de aparcamiento avanzado, alerta de tráfico cruzado y asistente de cambio de carril. Es un conjunto muy atractivo para quienes buscan la máxima experiencia en el nuevo modelo de Toyota.