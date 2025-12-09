¿Nueva tendencia? Toyota bajó el precio de su modelo más atractivo en Europa

La marca japonesa Toyota tiene un as bajo la manga en el competido mercado de los vehículos eléctricos. Acaba de anunciar que el coste de su nuevo modelo, el C-HR+ eléctrico, baja a una cifra totalmente inesperada. Esta jugada busca posicionar el vehículo como una de las opciones más equilibradas y atractivas dentro del segmento SUV eléctrico, especialmente frente a rivales fuertes como el BYD Atto 3 o el MG5 EV.
El diseño del coche es moderno y su tecnología está muy avanzada. Con esta nueva propuesta la automotriz apunta directamente al corazón de un segmento que cada vez capta más la atención de la gente. El ajuste de su precio se realiza para mejorar su rendimiento en las ventas, buscando ganar terreno en este nicho.
La propuesta de Toyota en el segmento eléctrico
El vehículo tiene un tamaño generoso que lo hace muy funcional. Su longitud es de 4.520 mm, mientras que su distancia entre ejes alcanza los 2.750 mm. El maletero también resulta bastante capaz, ofreciendo 416 litros para guardar lo que necesitemos.
Es un SUV práctico que se maneja bien en la ciudad, pero también puede enfrentar viajes largos sin problemas, pues ofrece comodidad y un andar muy silencioso. Este nuevo modelo busca ese equilibrio que muchos conductores necesitan para el día a día.
La marca japonesa ofrece dos alternativas mecánicas para este C-HR+. El modelo base, llamado Advance, arranca con un precio realmente competitivo.
Motor y equipamiento del Advance
La versión Advance equipa un motor potente que entrega 165 kW (224 CV) y un par de 269 Nm. El vehículo tiene tracción delantera y consigue acelerar de 0 a 100 km/h en solo 7,4 segundos. Su velocidad máxima alcanza los 160 km/h.
Todo esto funciona gracias a una batería de 77 kWh, lo que le permite ofrecer una autonomía de 600 km bajo el ciclo WLTP. Es un número que destaca y marca una diferencia importante frente a otros vehículos en su categoría en Europa.
El equipamiento de esta versión básica es muy completo. Incluye llantas de 18", faros LED, un portón eléctrico y una pantalla de 14". Trae consigo sistemas de conectividad como Android Auto y Apple CarPlay, además de Bluetooth, climatizador bizona y acceso sin llave. El paquete de seguridad es el Toyota Safety Sense, junto con cámara trasera, asientos calefactables y un cargador embarcado de 11 kW. Todo este equipamiento por 36.500 euros al contado. Un precio que de verdad resulta muy competitivo y sorprendente.
La opción más potente: el Spirit
Por encima de la Advance encontramos la versión Spirit, pensada para quienes buscan mayores prestaciones. Este nuevo modelo es más potente y viene mucho más equipado. Monta dos motores, uno en cada eje.
La potencia combinada es de 252 kW (343 CV) y un par de 438 Nm. Tiene tracción AWD-i, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,2 segundos. Su velocidad máxima sube a 180 km/h. La autonomía WLTP de esta versión llega a los 475 km.
El acabado Spirit suma algunos elementos exclusivos a su ya completa lista. Incluye llantas de 20", un techo solar Skyview, un equipo de sonido JBL y una elegante tapicería de cuero y ante. Además, mejora el cargador a 22 kW y añade cámara 360º, asistente de aparcamiento avanzado, alerta de tráfico cruzado y asistente de cambio de carril. Es un conjunto muy atractivo para quienes buscan la máxima experiencia en el nuevo modelo de Toyota.