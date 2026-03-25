Toyota Hilux: así es la versión 100% eléctrica que se presentó en Europa

En cuanto a su rendimiento, las cifras oficiales revelan un equilibrio pensado para el uso diario y la eficiencia:

Motor delantero: Entrega una potencia de 112 CV .

Motor trasero: Aporta 175 CV , siendo el principal eje de empuje.

Potencia combinada: Alcanza los 196 CV .

Aceleración: Logra el 0 a 100 km/h en menos de 10 segundos, una respuesta ágil considerando el peso de las baterías y las dimensiones del vehículo.

La energía es suministrada por una batería de iones de litio con una capacidad de 59,2 kWh. En términos de autonomía, el modelo declara hasta 257 kilómetros en ciclo mixto. No obstante, para aquellos que circulan mayormente en entornos urbanos -donde el sistema de frenado regenerativo optimiza la carga-, la autonomía puede extenderse hasta los 380 kilómetros. Respecto a la infraestructura de carga, la pick-up es compatible con sistemas de carga rápida que permiten recuperar del 10% al 80% de la batería en solo 30 minutos.

Toyota Hilux BEV 100% electrica 1 La autonomía de la Toyota Hilux 100% eléctrica puede llegar a los 280 kilómetros.

Capacidad Off-Road: El ADN intacto

Para el usuario tradicional de Hilux, la gran duda reside en si una versión eléctrica puede enfrentar el barro o el agua. Toyota responde a esto manteniendo especificaciones técnicas rigurosas. La Hilux BEV conserva una capacidad de vadeo de 700 milímetros, igualando las prestaciones de sus hermanas diésel.

Además, incorpora el sistema Multi Terrain Select, una tecnología que ajusta automáticamente la entrega de torque y la respuesta de los motores según el tipo de superficie, garantizando que la tracción sea óptima incluso en terrenos de baja adherencia.

Diseño y Confort: evolución sin estridencias

Visualmente, Toyota ha optado por la sobriedad. A diferencia de otras marcas que radicalizan el aspecto de sus modelos eléctricos, la Hilux BEV mantiene la identidad clásica, aunque con toques de modernidad inspirados en la RAV4 y las pick-ups de mayor tamaño como la Tacoma y la Tundra.

Exterior: Presenta faros LED más estilizados, una parrilla trapezoidal y paragolpes con líneas más angulosas y robustas.

Interior: El tablero da un salto de calidad notable, inspirándose en la Land Cruiser Prado. La arquitectura es más horizontal y utiliza materiales de mayor categoría, incluyendo pantallas digitales de hasta 12,3 pulgadas tanto para el instrumental como para el sistema de infoentretenimiento.

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Toyota Hilux 100% eléctrica: versiones y equipamiento

En el mercado europeo, donde ya se asoman los primeros detalles de comercialización, la Hilux actualizada se estructura en dos niveles de equipamiento bien definidos:

Versión Live: Enfocada en la funcionalidad, cuenta con climatizador bizona, asientos calefaccionados, llave inteligente y el paquete de seguridad Toyota Safety Sense . También incluye llantas de 17 pulgadas y conectividad total mediante Smart Connect.

Versión Executive: Es la variante de gama alta, que añade tapicería de cuero, regulación eléctrica de asientos, cámaras de visión 360°, cargador inalámbrico y un sistema de audio premium con ocho parlantes.

La salida de la Hilux BEV no implica la desaparición inmediata de los motores de combustión, pero sí establece el primer paso firme hacia un futuro donde el silencio y la eficiencia eléctrica convivan con la resistencia legendaria. Es, en definitiva, la pick-up de siempre, adaptada a un mundo que exige nuevas formas de energía.