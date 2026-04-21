Siguen entrando: llega una nueva marca china con precios muy competitivos

El sector automotor en Argentina sumó un nuevo integrante asiático durante este mes de abril. La marca Dongfeng inició la comercialización de su línea de vehículos de pasajeros en el territorio nacional. Si bien la firma ya contaba con presencia mediante unidades comerciales, esta etapa representa una apuesta fuerte por los segmentos más modernos y sustentables. La representación oficial quedó a cargo de la firma Famly, que también gestiona otras terminales provenientes de China.
La propuesta inicial de la compañía contempla una oferta centrada en la eficiencia energética. El primer auto disponible en los concesionarios locales es el Box, un modelo urbano que funciona de forma totalmente eléctrica. Este vehículo compacto posee un motor que entrega 95 CV y promete una autonomía cercana a los 310 kilómetros. Su diseño moderno busca captar la atención de quienes buscan movilidad urbana sin emisiones.
Modelos disponibles de esta marca china
En cuanto al precio, el Box se posiciona como una opción de entrada competitiva dentro del nicho eléctrico. Las unidades ingresaron al país aprovechando los beneficios fiscales para autos de bajas emisiones que otorga el Estado. Por este motivo, el valor de este ejemplar específico se fijó en 29.700 dólares. Esta estrategia comercial permite que la tecnología de punta llegue a más usuarios interesados en renovar su unidad.
La oferta actual se compone de los siguientes vehículos:
- Dongfeng Box: un modelo puramente eléctrico para la ciudad con 95 CV.
- Dongfeng Mage: un SUV de tecnología híbrida que desarrolla una potencia de 292 CV.
- Dongfeng Huge: un SUV híbrido no enchufable con una potencia combinada de 242 CV.
Variedad híbrida
El catálogo de la marca no termina en los eléctricos puros. El Mage utiliza un motor térmico 1.5 turbo asistido por un propulsor eléctrico. Su costo de venta al público alcanzó los 34.400 dólares, convirtiéndose en una alternativa equilibrada para familias que viajan por rutas y ciudades de Argentina. Esta configuración mecánica ofrece una respuesta ágil y un consumo de combustible optimizado para largos trayectos.
El tercer integrante del desembarco de China es el Huge. Este modelo comparte la planta motriz de su hermano menor, aunque configurado con una potencia distinta. El listado oficial ubicó su precio en 36.700 dólares. Al igual que el resto de la familia presentada, este ejemplar cuenta con una garantía extendida de cinco años o 100 mil kilómetros recorridos para mayor tranquilidad del comprador.
Cualquier auto nuevo de esta firma representa un avance en la diversificación del parque automotor actual. Los tres modelos detallados ya forman parte del stock disponible para entrega inmediata en la red comercial. La llegada de estas unidades fortalece la competencia en el país y ofrece tecnologías que antes resultaban inaccesibles para el gran público. De esta manera, el mapa de movilidad local continúa su transformación hacia sistemas más limpios.