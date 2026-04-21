Siguen entrando: llega una nueva marca china con precios muy competitivos

La oferta actual se compone de los siguientes vehículos:

Dongfeng Box: un modelo puramente eléctrico para la ciudad con 95 CV.

Dongfeng Mage: un SUV de tecnología híbrida que desarrolla una potencia de 292 CV.

Dongfeng Huge: un SUV híbrido no enchufable con una potencia combinada de 242 CV.

Variedad híbrida

auto chino El compacto Box representa la opción de entrada a la movilidad sustentable de China con un precio de 29.700 dólares y una configuración pensada para el uso urbano.

El catálogo de la marca no termina en los eléctricos puros. El Mage utiliza un motor térmico 1.5 turbo asistido por un propulsor eléctrico. Su costo de venta al público alcanzó los 34.400 dólares, convirtiéndose en una alternativa equilibrada para familias que viajan por rutas y ciudades de Argentina. Esta configuración mecánica ofrece una respuesta ágil y un consumo de combustible optimizado para largos trayectos.

El tercer integrante del desembarco de China es el Huge. Este modelo comparte la planta motriz de su hermano menor, aunque configurado con una potencia distinta. El listado oficial ubicó su precio en 36.700 dólares. Al igual que el resto de la familia presentada, este ejemplar cuenta con una garantía extendida de cinco años o 100 mil kilómetros recorridos para mayor tranquilidad del comprador.

Cualquier auto nuevo de esta firma representa un avance en la diversificación del parque automotor actual. Los tres modelos detallados ya forman parte del stock disponible para entrega inmediata en la red comercial. La llegada de estas unidades fortalece la competencia en el país y ofrece tecnologías que antes resultaban inaccesibles para el gran público. De esta manera, el mapa de movilidad local continúa su transformación hacia sistemas más limpios.