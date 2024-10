Problema con una popular pickup le costará a una automotriz millones de dólares

La pickup afectada

Si eres dueño de una pickup RAM 1500 de los años mencionados, no debes ignorar esta notificación. La compañía se comprometió a enviar cartas de aviso a más tardar el 29 de octubre de 2024. Sin embargo, los propietarios no necesitan esperar hasta esa fecha para tomar acción.

RAM insta a los conductores a llevar sus vehículos a los concesionarios locales de la marca. Allí, los técnicos especializados realizarán una inspección minuciosa del vehículo. En caso de ser necesario, procederán a reemplazar el módulo de control de la columna de dirección sin costo alguno para el propietario.

Para quienes tengan dudas o inquietudes adicionales, RAM habilitó una línea directa de atención al cliente. Los interesados pueden comunicarse al 1-800-853-1403, mencionando el número de recall A1B.

Es importante destacar que hasta el momento no se han reportado lesiones relacionadas con este defecto. No obstante, la prevención es clave para evitar posibles incidentes en el futuro. Esta medida le costará millones de dólares a RAM, pero no es un caso aislado.

Otras marcas bajo la lupa

Esta pickup le costará millones de dólares a la marca.

El llamado a revisión de RAM no es un caso aislado en la industria automotriz. Otras marcas reconocidas también enfrentan desafíos similares:

