Shorty explicó que su software de fabricante quedó inutilizado debido a que solo puede usar el software genérico OBD2. En la filmación se puede ver que para acceder a ese software se debe inscribir en el Registro de Profesionales de Seguridad de Vehículos (VSP) en el sitio web del Grupo de Trabajo de Servicio de Automóviles Nacional (NASTF).

Según NASTF, los mecánicos deben ser acreditados como profesionales para comprar códigos y herramientas especiales, lo que implica costos significativos y seguros específicos. Para obtener la acreditación VSP, se necesita pagar $325 cada dos años, $100 para la renovación, tener un seguro de responsabilidad comercial de $1 millón, y un bono de fidelidad de $100,000.

Estas exigencias causaron indignación entre los mecánicos y consumidores, quienes consideran que estas medidas aumentarán los costos de reparación y afectarán a los talleres independientes, sobre todo en vehículos de trabajo como las RAM.

►TE PUEDE INTERESAR: Toyota Tacoma vs Toyota Hilux: cuál es la mejor pickup

En el video se hizo referencia también al derecho a reparar, que insta a los fabricantes a proporcionar piezas, herramientas y diagramas a mecánicos independientes y propietarios. Aunque 33 estados de EE. UU. consideraron leyes sobre el derecho a reparar, muchas de estas se centran en equipos agrícolas y no en vehículos de pasajeros.

Los defensores de este derecho argumentan que estas leyes son cruciales para mantener accesibles las reparaciones de vehículos. Quienes vieron el corto de TikTok expresaron su frustración, sugiriendo que estas restricciones impulsarán a los consumidores a comprar vehículos más antiguos y a aumentar las tarifas de los talleres.

Embed - NASTF has done their deed! Every tech must now be “credentialed” in order to have acess to whatever modules the manufacturer dictates as “security sensitive” #NASTF #security #automotive #automotivetechnician #scantool #mechanic #mechanicsoftiktok #cartok