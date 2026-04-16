Marca china apunta a Toyota en donde más se destaca: la tecnología de sus motores

A finales de la década del noventa, las marcas de Japón conquistaron el mundo con modelos icónicos. Sin embargo, la industria de China aceleró sus procesos de innovación de forma notable en los últimos meses. El grupo alcanzó ventas superiores a los cuatro millones de unidades durante el año pasado, lo cual demuestra su peso en el mercado internacional. La nueva estrategia busca seducir a usuarios que habitan en regiones donde los cargadores eléctricos todavía resultan escasos.

Mucha presión para Toyota

geely La ingeniería aplicada al motor i-HEV de Geely logró establecer un nuevo récord mundial de eficiencia, superando las cifras de consumo de los fabricantes más tradicionales del mercado global.

El equilibrio de poder entre las automotrices cambió de rumbo gracias a estas inversiones en desarrollo técnico. Aunque el fabricante japonés mantiene una base sólida de clientes, la aparición de sistemas que combinan potencia y software avanzado genera una presión constante. El sistema i-HEV ajusta el funcionamiento del bloque térmico y eléctrico tras considerar factores como la humedad del aire y la temperatura ambiente de manera automática.

La competencia actual beneficia a los compradores, quienes acceden a vehículos con mayor autonomía y mejores prestaciones de seguridad. El fabricante asiático planea distribuir esta mecánica en gran parte de su catálogo global antes de que termine el calendario actual. La industria observa con atención cómo este desafío tecnológico redefine los estándares de eficiencia en una era donde la movilidad sostenible es la prioridad absoluta para todas las marcas.