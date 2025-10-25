Los mejores autos japoneses usados por menos de 9.000 dólares según un youtuber experto

accord 2004 En el mercado usado Argentino es difícil encontrar un auto como el Accord 2004 a buen precio.

Para quienes buscan algo más de espacio y confort, aparecen dos Honda Accord. Un modelo de 1995, de segunda mano y con un alto grado de originalidad, se consigue por 5.900 dólares. Otra opción es un Accord V6 de 2004 a 6.200 dólares, aunque con una advertencia clara del youtuber: “Querés gastar combustible, bueno cómprate este”. La marca de Japón demuestra su versatilidad con estos hallazgos.

Toyota, el otro gigante nipón, no se queda atrás en materia de confianza. Un Corolla 2008 por 7.800 dólares es la recomendación para cualquiera, “sepas de autos o no”. Su calidad de materiales es muy superior a la de sus competidores directos del Mercosur. Además, para los amantes de los vehículos de alta gama de otra época, un Camry de 1997 a 6.000 dólares ofrece un confort ideal para la ruta, con detalles como tapizados de pana y apliques de madera.

La búsqueda de Alepa también arrojó algunas perlitas como un Honda HR-V de la vieja generación a 6.200 dólares. Este particular modelo con tracción 4x4 mantiene la calidad constructiva de la marca. También aparece un práctico Honda Fit por 8.400 dólares, con un interior muy “piola”, y un Honda City 2010 a 8.500 dólares, descrito como la versión sedán del Fit y una alternativa muy superior a otros sedanes compactos del mercado de usados.

El video de los autos japoneses usados más baratos

Opciones para todos los gustos: Nissan, Subaru y más

Nissan ofrece alternativas compactas y muy interesantes. Un March de 2012 con caja automática CVT por 7.500 dólares es ideal como segundo auto o para moverse en la ciudad. El experto considera que ofrece mucho más valor que un Toyota Etios por el mismo dinero. Otra joya de Japón es un Nissan Tiida Tecna, la versión tope de gama, a 8.200 dólares, que se destaca por un llamativo interior completamente blanco que, según el youtuber, “recontrabanca”.

Subaru sorprende con su característica tracción integral a precios inesperados. Un Impreza Rural GL por solo 5.500 dólares, con su interior original en excelente estado, es una de las ofertas más atípicas. También se encontró un XV a 7.700 dólares, un valor muy bajo para un vehículo que generalmente supera los 10.000. Estos autos son perfectos para quienes buscan algo diferente y funcional.

La lista continúa con hallazgos de Mitsubishi, como una coupé Eclipse de 1993 por 8.000 dólares. Una opción muy atractiva si se considera que los modelos más nuevos de esta coupé pueden costar más del triple. La influencia de Alepa en la comunidad de YouTube crece con este tipo de análisis detallados que ayudan a miles de personas a tomar mejores decisiones de compra.

Finalmente, el vehículo más económico de la selección es un Suzuki Fan a 5.700 dólares. Aunque el experto aclara que este modelo tiene “calidad Mercosur”, su bajo kilometraje (127.000 km reales) lo convierte en una opción ideal para un primer auto o un vehículo secundario de batalla. Toda la selección de usados demuestra que es posible encontrar buenas oportunidades sin gastar una fortuna.

Lista de precios: del más barato al más caro

Para que tengas una referencia clara, aquí tienes la lista de los autos recomendados, ordenados por su valor final de publicación: