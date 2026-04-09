Los 10 SUV más baratos de Argentina en abril 2026

Esta información acerca de los valores de autos 0k es de gran relevancia si se tiene en cuenta que Banco Nación tiene créditos específicos para este sector.

Antes de concretar la operación, es fundamental verificar el stock físico en las concesionarias y considerar los gastos de patentamiento y fletes, que no suelen estar incluidos en los precios sugeridos de fábrica. Asimismo, evaluar las opciones de financiación puede resultar clave para acceder a versiones con mayor nivel de equipamiento.