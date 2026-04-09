Los 10 SUV más baratos de Argentina en abril 2026

El mercado automotor de abril presenta un escenario muy competitivo para quienes buscan cambiar por un vehículo de mayor despeje y versatilidad. Con una oferta que combina modelos de fabricación nacional e importados, los SUV se consolidan como los preferidos por los argentinos que priorizan la seguridad en ruta y la comodidad de un baúl espacioso para el uso diario.
A continuación, presentamos un relevamiento detallado de las alternativas más accesibles, basado en los precios de lista oficiales de las terminales. Esta guía toma como referencia las versiones de entrada de gama, ideales para quienes buscan una excelente relación entre precio y equipamiento sin comprometer la eficiencia en el consumo.
Los 10 SUV más baratos en abril
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JAC S2 Intelligent FL: $26.964.500 (cotización en dólares: 19.900 al tipo de cambio oficial).
Citroën Basalt 1.3 LIVE PK: $32.260.000
Nissan Kicks Play Sense MT: $36.500.800
Volkswagen Tera Trend MSI MT: $36.755.250
Fiat Pulse Drive 1.3 MT5: $37.050.000
Citroën Aircross 1.3 FEEL PK: $37.090.000
Renault Kardian Evolution MT: $37.310.000
Chevrolet Tracker 1.2T LT AT: $39.159.900
Renault Duster Intens 1.6 MT: $42.230.000
Volkswagen Nivus 170TSI MT: $43.554.600
Análisis del segmento y factores de compra
A medida que se escala en la lista, las diferencias de precio suelen reflejar un incremento en el contenido tecnológico, medidas de seguridad adicionales o motores con mayor torque y potencia. Los modelos que cierran el ranking, aunque requieren una inversión mayor, entregan un habitáculo más amplio y prestaciones que mejoran la experiencia en viajes de larga distancia.
Esta información acerca de los valores de autos 0k es de gran relevancia si se tiene en cuenta que Banco Nación tiene créditos específicos para este sector.
Antes de concretar la operación, es fundamental verificar el stock físico en las concesionarias y considerar los gastos de patentamiento y fletes, que no suelen estar incluidos en los precios sugeridos de fábrica. Asimismo, evaluar las opciones de financiación puede resultar clave para acceder a versiones con mayor nivel de equipamiento.