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Los 10 SUV más baratos de Argentina en abril 2026

El ranking con precios y versiones: una guía práctica para encontrar los SUV 0 km más baratos sin gastar de más

Gonzalo Ponce
Editado por Gonzalo Ponce
El Citroën Basalt 1.3 LIVE PK vale $32.260.000 y es uno de los más baratos.

El Citroën Basalt 1.3 LIVE PK vale $32.260.000 y es uno de los más baratos.

El mercado automotor de abril presenta un escenario muy competitivo para quienes buscan cambiar por un vehículo de mayor despeje y versatilidad. Con una oferta que combina modelos de fabricación nacional e importados, los SUV se consolidan como los preferidos por los argentinos que priorizan la seguridad en ruta y la comodidad de un baúl espacioso para el uso diario.

A continuación, presentamos un relevamiento detallado de las alternativas más accesibles, basado en los precios de lista oficiales de las terminales. Esta guía toma como referencia las versiones de entrada de gama, ideales para quienes buscan una excelente relación entre precio y equipamiento sin comprometer la eficiencia en el consumo.

Tera Trend MSI
El Tera Trend de Volkswagen es uno de los m&aacute;s vendidos entre los SUV en Argentina.

El Tera Trend de Volkswagen es uno de los más vendidos entre los SUV en Argentina.

Los 10 SUV más baratos en abril

  • JAC S2 Intelligent FL: $26.964.500 (cotización en dólares: 19.900 al tipo de cambio oficial).

  • Citroën Basalt 1.3 LIVE PK: $32.260.000

  • Nissan Kicks Play Sense MT: $36.500.800

  • Volkswagen Tera Trend MSI MT: $36.755.250

  • Fiat Pulse Drive 1.3 MT5: $37.050.000

  • Citroën Aircross 1.3 FEEL PK: $37.090.000

  • Renault Kardian Evolution MT: $37.310.000

  • Chevrolet Tracker 1.2T LT AT: $39.159.900

  • Renault Duster Intens 1.6 MT: $42.230.000

  • Volkswagen Nivus 170TSI MT: $43.554.600

Fiat Pulse
Fiat tiene su propuesta entre los SUV m&aacute;s baratos de abril con el Pulse Drive.

Fiat tiene su propuesta entre los SUV más baratos de abril con el Pulse Drive.

Análisis del segmento y factores de compra

A medida que se escala en la lista, las diferencias de precio suelen reflejar un incremento en el contenido tecnológico, medidas de seguridad adicionales o motores con mayor torque y potencia. Los modelos que cierran el ranking, aunque requieren una inversión mayor, entregan un habitáculo más amplio y prestaciones que mejoran la experiencia en viajes de larga distancia.

Esta información acerca de los valores de autos 0k es de gran relevancia si se tiene en cuenta que Banco Nación tiene créditos específicos para este sector.

Antes de concretar la operación, es fundamental verificar el stock físico en las concesionarias y considerar los gastos de patentamiento y fletes, que no suelen estar incluidos en los precios sugeridos de fábrica. Asimismo, evaluar las opciones de financiación puede resultar clave para acceder a versiones con mayor nivel de equipamiento.

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