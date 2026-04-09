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Financiación al 100%

Crédito de Banco Nación para comprar un auto: requisitos y montos disponibles en abril de 2026

El Banco Nación mantiene vigente el programa "+Autos", que ofrece una financiación hasta 72 cuotas. Todo lo que hay que saber

Pablo Philippens
Editado por Pablo Philippens
La línea de créditos del Banco Nación para la compra de un auto, una opción vigente con hasta 72 cuotas de financiación. Foto: ilustrativa 

La línea de créditos del Banco Nación para la compra de un auto, una opción vigente con hasta 72 cuotas de financiación. Foto: ilustrativa 

Cambiar el auto por uno más nuevo o llegar al sueño del 0km está siempre en la agenda de los argentinos, aún en tiempos difíciles. Y si bien el mercado ofrece diferentes alternativas, la que sigue vigente del Banco Nación aparece como una de las más convenientes, con financiación al 100% y 100 millones de pesos a solicitar en hasta 72 cuotas.

Esta línea de créditos del Banco de la Nación Argentina“ se llama "+Autos” y te permite comprar un auto 0km o un usado a través de un trámite digital que se realiza con DNI directamente en las concesionarias, con cuotas fijas y un detalle importante: sin necesidad de ser cliente previo de la institución bancaria.

Cómo sacar el crédito del Banco Nación para comprar un auto en abril de 2026

Un dato a tener en cuenta es que, según información del Banco Nación, el sistema opera totalmente de manera digital: hay que cargar los datos, validar la identidad y, luego de una revisión interna con la consecuente aprobación, la gestión administrativa puede llegar a concretarse casi inmediatamente, es decir, en el momento.

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Cambiar el auto, siempre en agenda de los argentinos a&uacute;n en tiempos dif&iacute;ciles. Foto: ilustrativa&nbsp;

Cambiar el auto, siempre en agenda de los argentinos aún en tiempos difíciles. Foto: ilustrativa

En tanto, quienes no sean clientes pueden abrir una cuenta automáticamente durante el proceso de gestión.

Yendo directamente a los números concretos, el Banco ofrece en esta línea:

  • Montos mínimos y máximos: desde $1.000.000 hasta $100.000.000.
  • Financiación disponible: hasta el 100% del valor del vehículo.
  • Plazo de las cuotas: hasta 72 mensuales.
  • Tasa ofrecida: entre el 34% y el 38% nominal anual, según el perfil del solicitante.
Concesionarias. Las consultas mermaron con el Mundial y con el último feriado del 9 de Julio. UNO-Maximiliano Ríos
Autos nuevos y usados de hasta 10 a&ntilde;os es lo que permite comprar el Banco Naci&oacute;n a trav&eacute;s de su l&iacute;nea de cr&eacute;ditos. Foto: ilustrativa&nbsp;

Autos nuevos y usados de hasta 10 años es lo que permite comprar el Banco Nación a través de su línea de créditos. Foto: ilustrativa

Un dato muy importante a agregar es que las cuotas son fijas en pesos y se calculan bajo el sistema francés. Y que el crédito está destinado a una amplia variedad de unidades, desde autos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad, ya sean nacionales o importados.

Los requisitos para sacar un crédito para comprar un auto a través del Banco Nación

La línea de créditos está dirigida a mayores de 18 años e incluye a jubilados y pensionados. Es a sola firma, sin garantía prendaria. Pero es importante descatar que el plan no incluye gastos adicionales como el patentamiento, por ejemplo. Y es necesario acreditar ingresos acordes al monto solicitado.

Toda la información de la línea de créditos está disponible en la web del Banco Nación.

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