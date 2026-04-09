Cambiar el auto por uno más nuevo o llegar al sueño del 0km está siempre en la agenda de los argentinos, aún en tiempos difíciles. Y si bien el mercado ofrece diferentes alternativas, la que sigue vigente del Banco Nación aparece como una de las más convenientes, con financiación al 100% y 100 millones de pesos a solicitar en hasta 72 cuotas.
Crédito de Banco Nación para comprar un auto: requisitos y montos disponibles en abril de 2026
El Banco Nación mantiene vigente el programa "+Autos", que ofrece una financiación hasta 72 cuotas. Todo lo que hay que saber
Esta línea de créditos del Banco de la Nación Argentina“ se llama "+Autos” y te permite comprar un auto 0km o un usado a través de un trámite digital que se realiza con DNI directamente en las concesionarias, con cuotas fijas y un detalle importante: sin necesidad de ser cliente previo de la institución bancaria.
Cómo sacar el crédito del Banco Nación para comprar un auto en abril de 2026
Un dato a tener en cuenta es que, según información del Banco Nación, el sistema opera totalmente de manera digital: hay que cargar los datos, validar la identidad y, luego de una revisión interna con la consecuente aprobación, la gestión administrativa puede llegar a concretarse casi inmediatamente, es decir, en el momento.
En tanto, quienes no sean clientes pueden abrir una cuenta automáticamente durante el proceso de gestión.
Yendo directamente a los números concretos, el Banco ofrece en esta línea:
- Montos mínimos y máximos: desde $1.000.000 hasta $100.000.000.
- Financiación disponible: hasta el 100% del valor del vehículo.
- Plazo de las cuotas: hasta 72 mensuales.
- Tasa ofrecida: entre el 34% y el 38% nominal anual, según el perfil del solicitante.
Un dato muy importante a agregar es que las cuotas son fijas en pesos y se calculan bajo el sistema francés. Y que el crédito está destinado a una amplia variedad de unidades, desde autos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad, ya sean nacionales o importados.
Los requisitos para sacar un crédito para comprar un auto a través del Banco Nación
La línea de créditos está dirigida a mayores de 18 años e incluye a jubilados y pensionados. Es a sola firma, sin garantía prendaria. Pero es importante descatar que el plan no incluye gastos adicionales como el patentamiento, por ejemplo. Y es necesario acreditar ingresos acordes al monto solicitado.
Toda la información de la línea de créditos está disponible en la web del Banco Nación.