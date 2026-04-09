Crédito de Banco Nación para comprar un auto: requisitos y montos disponibles en abril de 2026

auto 0km planes de ahorro Cambiar el auto, siempre en agenda de los argentinos aún en tiempos difíciles. Foto: ilustrativa

En tanto, quienes no sean clientes pueden abrir una cuenta automáticamente durante el proceso de gestión.

Yendo directamente a los números concretos, el Banco ofrece en esta línea:

Montos mínimos y máximos: desde $1.000.000 hasta $100.000.000.

Financiación disponible: hasta el 100% del valor del vehículo.

Plazo de las cuotas: hasta 72 mensuales.

Tasa ofrecida: entre el 34% y el 38% nominal anual, según el perfil del solicitante.

Concesionarias. Las consultas mermaron con el Mundial y con el último feriado del 9 de Julio. UNO-Maximiliano Ríos Autos nuevos y usados de hasta 10 años es lo que permite comprar el Banco Nación a través de su línea de créditos. Foto: ilustrativa

Un dato muy importante a agregar es que las cuotas son fijas en pesos y se calculan bajo el sistema francés. Y que el crédito está destinado a una amplia variedad de unidades, desde autos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad, ya sean nacionales o importados.

Los requisitos para sacar un crédito para comprar un auto a través del Banco Nación

La línea de créditos está dirigida a mayores de 18 años e incluye a jubilados y pensionados. Es a sola firma, sin garantía prendaria. Pero es importante descatar que el plan no incluye gastos adicionales como el patentamiento, por ejemplo. Y es necesario acreditar ingresos acordes al monto solicitado.

Toda la información de la línea de créditos está disponible en la web del Banco Nación.